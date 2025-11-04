Momentos de tensión se vivieron este lunes por la tarde en Desamparados, cuando un vehículo utilitario se incendió sobre el lateral de la avenida de Circunvalación, a pocos metros de una zona muy transitada.

El utilitario tuvo daños de consideración en la parte del motor.

El hecho ocurrió cerca de las 19 horas, cuando el conductor del rodado, identificado como Pablo Cañada, de 48 años, de Rawson, notó una falla eléctrica mientras circulaba. Segundos después, el motor comenzó a emanar humo y luego se prendió fuego.

Los bomberos, trabajaron para sofocar el fuego y evitar su propagación al resto del rodado.

Cañada detuvo su marcha y logró descender del vehículo sin sufrir lesiones, aunque poco pudo hacer para evitar que las llamas se extendieran por la parte delantera. En cuestión de minutos, el fuego consumió gran parte del motor y el frente del utilitario, provocando pérdidas materiales importantes.

Un móvil del Comando Urbano, al mando del comisario Pablo Torres, llegó rápidamente al lugar y solicitó la presencia de Bomberos de la Policía, quienes lograron controlar el foco ígneo antes de que se propagara hacia otras zonas.

Pese al susto y la magnitud del incendio, no hubo que lamentar heridos. Personal policial permaneció en el lugar hasta que una grúa o allegados al propietario retiraron el vehículo siniestrado.

El siniestro generó demoras en la circulación por el lateral de Circunvalación, aunque el tránsito fue restablecido una vez finalizadas las tareas de enfriamiento y limpieza del sector.