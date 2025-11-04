El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que la modernización laboral que impulsa el Gobierno nacional “va a ser revolucionaria” y que contará con el acompañamiento de distintos sectores. El funcionario, que será oficializado este martes, destacó que uno de sus principales objetivos será avanzar con los proyectos pendientes de la administración de Javier Milei.

En declaraciones al programa La Casa Stream, Adorni explicó que la iniciativa “no es una reforma, sino una modernización”. “Gran parte de los trabajos sobre los que se pensó la ley laboral ya no existen. Un montón de trabajos que hoy hay no están contemplados. Nos quedamos atrás”, señaló.

Y agregó: “Va a ser revolucionario el tema de la modernización laboral. Hay un consenso mayoritario de que la necesitamos, después discutiremos los matices, pero estamos de acuerdo en que esto así no va más”.

“Este esquema laboral no tiene defensa”

Al referirse al actual contexto del mercado de trabajo, Adorni apuntó contra los detractores del proyecto y sostuvo: “Cuando hay un 50% de informalidad laboral no podés decir que la modernización laboral va a quitar derechos, porque esa gente ya no tiene derechos. Hay que pensar que a ese 50% hay que sumarlo al sistema”.

En la misma línea, consideró que el cambio beneficiará también a los trabajadores formales: “Cualquier sindicalista que quiera lo mejor para sus trabajadores también va a estar de acuerdo. Es para todos”, afirmó.

Además, cuestionó el esquema de los convenios colectivos vigentes: “Los trabajadores que se dedican a una misma tarea en dos provincias diferentes probablemente tengan distintos niveles de productividad. No puede ser que una fábrica automotriz con tecnología de punta tenga los mismos convenios que otra empresa a 3.000 kilómetros de Buenos Aires. La idea es regionalizar los acuerdos entre empleado y empleador”, explicó el funcionario.

La iniciativa será debatida en el Congreso, aunque aún no hay fecha definida para su tratamiento.

Adorni y su nuevo rol en el Gabinete

Durante la entrevista, Adorni también habló sobre su reciente nombramiento como jefe de Gabinete, tras la salida de Guillermo Francos, quien anunció su renuncia el pasado viernes. “Mañana me reúno con Guillermo Francos en Casa Rosada. Los ciclos se van terminando. Guillermo ha hecho un gran laburo; salieron leyes que sin él quizás no hubieran sido posibles. Ojalá pueda estar a su altura”, expresó.

Adorni aseguró que cuenta con un “valor agregado” gracias a su experiencia previa como vocero presidencial. “Durante los últimos dos años mantuve contacto diario con todos los sectores del Gobierno”, remarcó.

También hizo referencia a su vínculo con Santiago Caputo, en medio de rumores sobre internas dentro del gabinete. “Siempre me llevé bien con Santiago Caputo, desde el día que lo conocí. Es una de las personas con las que tengo trato diario”, aclaró.