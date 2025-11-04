En un operativo coordinado por la Sección Sustracción de Automotores del D-5, personal policial llevó adelante una serie de allanamientos en los departamentos Pocito y Rawson, en el marco de una investigación por el robo de vehículos.

El delincuente tenía en su poder varios rodados con irregularidades.

Durante las medidas judiciales, los efectivos lograron la aprehensión de Leonardo Rafael Almeida Monla, quien se encontraba evadido del Penal de Chimbas. El hombre, al advertir la presencia policial, intentó escapar, pero fue rápidamente reducido por los agentes. En su poder se secuestró una placa de dominio perteneciente a una motocicleta que está bajo investigación.

La KTM Duke de 200 cc. que tenía adulterados números de chasis y motor.

Además, en distintos domicilios allanados, se procedió al secuestro de varias motocicletas con irregularidades, entre ellas una Motomel Blitz 110cc color azul con detalles grises, presuntamente utilizada en un hecho delictivo, una KTM Duke 200cc color negro con naranja, con números de motor y cuadro adulterados y patente apócrifa, una Motomel B110cc azul con negro, que contaba con pedido de secuestro por hurto calificado y una moto marca Cerro CE 150cc blanca, sin dominio y con adulteraciones en su estructura.

Esta moto es una cerro de 110cc. sin documentación.

Fuentes judiciales indicaron que todos los rodados fueron puestos a disposición de la UFI Genérica y la UFI Delitos contra la Propiedad, que continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar el origen de los vehículos y la posible vinculación del detenido con otros ilícitos similares.

La Cerro de 150 cc. sin dominio que estaría denunciada como robada.

Desde la Policía destacaron la importancia de estos operativos, que buscan desarticular redes de robo y comercialización ilegal de motocicletas en distintos puntos del Gran San Juan.