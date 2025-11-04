El CyberMonday 2025 inició a las 00 horas del 3 de noviembre con una gran convocatoria, ya que más de dos millones de personas visitaron el sitio oficial en las primeras horas del evento, según declaró Gustavo Sambucetti, director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Este nivel de tráfico se mantiene estable en comparación con ediciones anteriores, reflejando el interés sostenido de los consumidores en las ofertas especiales que propone esta iniciativa que se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre.

Entre los rubros que más destacan durante el CyberMonday se encuentran la tecnología, la indumentaria y el calzado, los viajes, el hogar y la decoración, además de productos relacionados con la salud y la belleza. Las empresas participantes ponen el foco en artículos de mayor valor y rentabilidad, ofreciendo en muchos casos hasta 18 cuotas sin interés para facilitar las compras.

Los productos con mayor demanda en esta edición incluyen aires acondicionados, heladeras, zapatillas, celulares, lavarropas y televisores, que lideran las búsquedas de los consumidores.

En cuanto a la evolución del comercio electrónico en Argentina, durante el primer semestre de 2025 se alcanzó una facturación de $15 billones, lo que representa un aumento del 79% respecto al mismo período del año anterior. Además, la cantidad de órdenes y pedidos llegó a los 150 millones, con un crecimiento interanual del 46%.

El CyberMonday cuenta con la participación de más de 900 empresas que ofrecen una amplia variedad de productos y servicios, desde celulares e indumentaria hasta pasajes aéreos, con promociones especiales que se renuevan en determinados horarios a lo largo de los tres días del evento.