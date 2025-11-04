El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico para este martes 4 de noviembre en San Juan, y se espera una jornada marcada por los cambios bruscos en el clima. La temperatura mínima será de 19ºC, mientras que la máxima alcanzará los 26°C.

Durante la madrugada, hay entre un 10% y un 40% de probabilidad de chaparrones, acompañados por viento Sur con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

En la mañana y la tarde, las condiciones se mantendrán similares: persistirá el viento Sur con la misma intensidad, mientras el cielo permanecerá mayormente nublado.

Hacia la noche, el viento comenzará a disminuir, soplando entre 13 y 22 km/h, y el cielo se presentará parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones.

La temperatura mínima será de 19ºC, mientras que la máxima alcanzará los 26°C. Será un día ideal para tener a mano abrigo liviano y paraguas, ante posibles cambios repentinos.