El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián 'Chiqui' Tapia, publicó un mensaje enigmático en su cuenta de X que provocó numerosas especulaciones en el mundo del fútbol y el periodismo deportivo.

En su tweet, Tapia afirmó: “Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración”, y cerró su publicación con la referencia “1996, Atlanta”, sin ofrecer mayores detalles sobre a quién iba dirigido el comentario.

Este mensaje llegó en medio de una jornada polémica del Torneo Clausura, donde Barracas Central, equipo que suele estar bajo la lupa por sus vínculos con el presidente de la AFA, venció 2-0 a Argentinos Juniors mientras jugaba con dos futbolistas más. Además, River Plate perdió contra Gimnasia La Plata en un partido que contó con 9 minutos de adición y un penal dudoso que el colombiano Miguel Borja no pudo concretar.

La combinación de estos hechos y el tuit de Tapia encendieron las especulaciones sobre si el mensaje hacía referencia a un reconocido relator deportivo, generando una ola de rumores entre los seguidores y especialistas del fútbol argentino.