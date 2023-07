Cinco días después de que el oficialismo que comanda Sergio Uñac perdiera las elecciones provinciales frente al espacio liderado por Marcelo Orrego, el gobernador y presidente del PJ recibió en Casa de Gobierno a los diputados electos que entrarán a trabajar el 10 de diciembre. Fue un encuentro en el que se analizó el resultado de las elecciones y se habló de estrategias a seguir.

Si bien no se conoció el contenido exacto de la reunión los legisladores electos hablaron antes de entrar a la reunión y contaron que iban al encuentro con intención de analizar el resultado de las elecciones e ir diagramado las acciones a seguir en la Legislatura que viene.

Publicidad

La actual senadora y diputada electa Cristina López habló con DIARIO HUARPE y destacó que "siempre viene bien un análisis después de situaciones así", y agregó que si bien sabe que este análisis no se hace en una hora de reunión con los sucesivos encuentros se puede llegar a un análisis mayor y más profundo.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La legisladora añadió que Uñac como líder va a alentar a los diputados para que cumplan con un papel de oposición razonable. "No podemos decir que no porque sí, sino que debemos cuestionar aquellas cosas que puedan perjudicar a San Juan, no seremos una oposición siniestra ni poner palos a la rueda esa nunca fue mi costumbre", aseveró la legisladora.

"La cámara es un contexto de diálogo, no vamos a escatimar discusiones, pero que nos guíen a un potencial consenso que las leyes que surjan salgan con la legitimidad de toda la Cámara en la que están representados todos los sanjuaninos de todos los colores políticos", concluyó la albardonera.

Por su parte, la diputada Fernanda Paredes que repetirá mandato desde el 10 de diciembre, aseguró que fueron convocados por el "conductor" del espacio para analizar de qué manera seguirán trabajando en las elecciones que se vienen. "Tenemos que trabajar para que ganen nuestros candidatos", aseguró la legisladora en referencia a la candidatura de Sergio Uñac que buscará una senaduría y Sergio Massa quien planea llegar a la presidencia.

Publicidad

Sobre la forma en la que trabajará en la Legislatura después del cambio de Gobierno, aseguró que se desempeñará con responsabilidad y haciendo una oposición responsable.

Otro de los referentes electos que participó del encuentro fue el actual intendente de Ullum y futuro diputado, Leopoldo Soler, el referente uso una analogía pugilística para hablar de la situación actual. "Ahora hay que acomodarnos los guantes para seguir en el ring", aseveró y agregó que el espacio debe trabajar pensando en las PASO en las que Sergio Uñac será candidato a senador.

Con intendentes

Tras el encuentro con diputados electos el gobernador Uñac se entrevistará en la tarde del viernes con los dirigentes justicialistas que fueron elegidos intendentes en 14 de los 19 departamentos de la provincia.

Se cree que en esta reunión también se hará un análisis del resultado electoral del 2 de julio y se plantearán estrategias de cara a las PASO.