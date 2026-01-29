En la proyección que hace la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) para iniciar su nuevo período lectivo 2026, se pueden detectar algunos indicadores que pueden reflejar una tendencia en cuanto a la elección y preferencias de los jóvenes aspirantes que buscan acceder a una carrera académica o universitaria.

Según informó la Facultad de Ciencias Sociales, a través de su decano Marcelo Lucero, más de 3.500 están habilitados para iniciar los cursos de ingreso que iniciarán en febrero. La Licenciatura en Derecho es la carrera que lidera con la mayor cantidad de inscripciones, con alrededor de 800 interesados en ingresar. Después, Contador y Administración, que en conjunto suman unos 900 ingresantes inscriptos. Mientras que la Licenciatura en Trabajo Social registra cerca de 400 inscripciones.

Publicidad

Incluso, ante la fuerte demanda, se espera incluir una etapa adicional de inscripción. Esta nueva instancia se abrirá durante la primera semana de febrero (del lunes 2 al viernes 6) para los estudiantes que no pudieron completar los trámites administrativos en diciembre y que tengan materias adeudadas del secundario o bien, cambios de orientación vocacional.

Las inscripciones se realizarán de manera virtual a través del sistema SIU Guaraní.

Mientras tanto, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) alcanzó más de 2.000 inscripciones para sus respectivos cursos de ingreso de todas sus carreras, que comenzarán también el lunes 2 de febrero. Como lo confirmó el decano Jorge Castro, quien también contó que el cursado comenzará el lunes 2 de febrero.

Publicidad

“Tenemos un número global de 2.120 estudiantes para las distintas carreras, que se han anotado para buscar aprobar el curso y comenzar con los estudios correspondientes”, aseguró decano en una entrevista para el canal Xama TV.

En la lectura de estos datos, las carreras más elegidas en el período de inscripción, son las de informática (Licenciatura en Sistemas de Información y Licenciatura en Ciencias de la Computación), seguidas de Geología (Licenciatura en Ciencias Geológicas).

Respecto a los contenidos del curso, el secretario académico de la FCEFyN, Leonel Ganga, contó que este ciclo tendrá en su curso de ingreso “módulos específicos en matemática y Lectura y comprensión de textos, además de los talleres específicos de cada una de las disciplinas que se dictan dentro de la facultad”, dijo en la señal digital universitaria.

Publicidad

El cursado será de lunes a jueves de 8:30 hs. a 12:30 hs. en el módulo de Matemática. Mientras que a Lectura y comprensión de textos, serán los viernes y algunos sábados, que serán compartidos con los talleres específicos de cada departamento de la facultad.

Otra de las unidades académicas que vienen haciendo sus preparativos para iniciar el ciclo 2026 y que estuvo activa durante este verano, es la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD). En el aspecto de infraestructura, la institución estuvo abocada a tareas de mantenimiento y refacciones en sus diferentes espacios. Luminarias, pintura y equipamientos, como así también instalaciones edilicias estuvieron cubiertas por el personal de maestranza que cuenta la facultad. Además, ya se encuentra habilitada la biblioteca para los estudiantes y docentes.

El decano Carlos Herrera, comunicó que para el curso de ingreso –también iniciará el 2 de febrero- se efectuará de lunes a viernes por la mañana. Hasta la fecha hay unos 400 estudiantes que confirmaron su inscripción para estudiar las carreras de grado: Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Arquitectura y Urbanismo, de las cuales, la de Diseño Gráfico fue una de las que más inscriptos fueron registrados de las tres carreras de esta facultad.