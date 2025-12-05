La actividad del Gran Premio de Abu Dhabi comenzó con una primera práctica libre marcada por la presencia de varios pilotos debutantes y con Franco Colapinto entre los protagonistas. El argentino, al mando del Alpine, cerró la sesión en el décimo lugar con un tiempo de 1:24.855, a 0s 370 del registro más veloz.

El mejor tiempo de la FP1 fue para Lando Norris, quien marcó 1.24.485 y encabezó la tabla por apenas ocho milésimas sobre Max Verstappen. Charles Leclerc completó el trío de punta en un inicio de fin de semana donde los equipos aprovecharon para cumplir con las obligaciones reglamentarias que exigen rodaje para pilotos jóvenes.

Colapinto comenzó la tanda con un primer giro de 1.27.661 y luego mejoró su registro al montar neumáticos blandos, lo que le permitió ubicarse dentro de los diez mejores antes de ingresar a boxes para ajustes en el ala delantera. Su compañero Paul Aron, que ocupó el lugar de Pierre Gasly, finalizó décimo tercero a 0s719 del líder.

La sesión transcurrió con cambios constantes en las primeras posiciones debido a las distintas configuraciones de neumáticos. Norris se mantuvo firme en la cima, seguido por Verstappen y Leclerc, mientras que Andrea Kimi Antonelli y Nico Hulkenberg se ubicaron entre los cinco más rápidos. Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz completaron la nómina previa al décimo puesto alcanzado por Colapinto.

En total, nueve rookies participaron de la práctica inicial, entre ellos Ryo Hirakawa, Patricio O’Ward, Arvid Lindblad, Arthur Leclerc, Ayumu Iwasa, Luke Browning, Jak Crawford y Cian Sheilds. El más destacado de ese grupo fue Hirakawa, undécimo con el Haas de Esteban Ocon.

El fin de semana continuará con la segunda práctica libre este viernes a las 10 (hora argentina). El sábado será el turno de la FP3 a las 7.30 y la clasificación a las 11. La carrera, pactada a 58 vueltas, se disputará el domingo desde las 10. La televisación estará a cargo de Disney+ y Fox Sports para Latinoamérica, además de las plataformas oficiales y señales internacionales.