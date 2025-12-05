Dos provincias reglamentaron el funcionamiento de Uber

Uber atraviesa un momento clave en su expansión en Argentina: quedó oficialmente habilitada para operar en Córdoba y, casi en simultáneo, fue incorporada al nuevo esquema regulatorio aprobado en San Miguel de Tucumán. Con estos avances, la aplicación suma dos provincias más a su lista de jurisdicciones donde puede funcionar con un marco normativo claro, después de años de conflicto judicial y debates políticos.

Córdoba: inscripción abierta para los choferes

La Municipalidad de Córdoba confirmó este jueves que Uber completó todos los requisitos administrativos, tributarios y tecnológicos exigidos para habilitarse como plataforma de transporte. La empresa se sumó a Cabify —la primera en regularizarse— y a la app local Viaja Ya (de la firma RAI), que también obtuvo la autorización municipal.

Desde el mismo día de la habilitación, los conductores interesados ya pueden inscribirse en el Registro Digital Municipal, un trámite obligatorio para trabajar con cualquiera de las plataformas autorizadas. Allí deben cargar datos personales, documentación del vehículo, certificados de antecedentes y la constancia de vinculación con la app elegida.

El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, destacó que la habilitación de Uber se resolvió sin objeciones. “Uber vino, presentó todo junto y se habilitó rápido”, explicó, y remarcó que la empresa cumplió con cada requisito administrativo y fiscal.

La regularización marca el final de un conflicto que comenzó en 2019, cuando el municipio presentó un amparo para impedir el funcionamiento de la plataforma. Tras años de litigios, el punto de inflexión llegó con el fallo del Tribunal Superior de Justicia y la posterior sanción de la ordenanza 13.549, que definió un nuevo marco legal para los servicios de transporte por aplicaciones. Ese esquema introdujo un registro digital, obligaciones para empresas y choferes y pautas para la convivencia con taxis y remises.

Además, la Municipalidad impulsó un alivio fiscal para el sector taximetrero, buscando equilibrar condiciones ante la llegada de las apps.

Tucumán: nueva ordenanza y marco unificado

Mientras Córdoba avanzaba en la habilitación individual de cada aplicación, San Miguel de Tucumán decidió reformular todo su sistema de transporte urbano. En una extensa sesión, el Concejo Deliberante derogó la ordenanza histórica que regulaba solo a los taxis y creó el Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (Sutrapa), que incorpora a Uber, DiDi, Cabify y también a las plataformas de motos.

Con la aprobación unánime, las apps quedan regularizadas dentro de la capital tucumana y deberán inscribirse en un registro municipal. A su vez, los choferes tendrán 120 días para adecuarse a los nuevos requisitos, que incluyen documentación personal, seguro, certificados de antecedentes y condiciones técnicas mínimas para los vehículos.

El presidente de la comisión de Transporte, José María Franco, destacó que la normativa busca “poner límites claros, garantizar seguridad y evitar que el sistema se desborde”. También remarcó que se simplificaron trámites para los taxistas, quienes dejarán atrás algunas exigencias históricas.

Aunque los choferes no están obligados a ser residentes del municipio, sí deberán inscribirse para iniciar viajes dentro de la capital. Por fuera de San Miguel de Tucumán, la actividad aún carece de regulación, por lo que el gobernador Osvaldo Jaldo adelantó que buscarán un marco provincial unificado.

Dos jurisdicciones, un mismo objetivo: formalizar el servicio

La habilitación de Uber en Córdoba y la regulación integral aprobada en Tucumán demuestran un cambio de etapa para el transporte por aplicaciones en Argentina. Ambas provincias avanzan hacia modelos que combinan control estatal, requisitos técnicos y administrativos, y convivencia con el sistema tradicional de taxis.

Para la empresa y para los conductores, los nuevos marcos normativos abren la posibilidad de operar con reglas claras. Para los usuarios, suponen mayor seguridad, trazabilidad y competencia en un servicio que creció durante años en la informalidad.