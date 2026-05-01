En una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, el ciclo de Grupo Huarpe, la Escuela Secundaria Presidente Avellaneda logró una victoria contundente frente a la Escuela de Fruticultura y Enología, en un duelo donde la diferencia comenzó a construirse desde las primeras rondas y se sostuvo hasta el cierre.

El programa, emitido por Huarpe TV (19.2 TDA) y replicado en plataformas digitales como YouTube, Dailymotion y Kick, volvió a poner en juego mucho más que conocimientos: el objetivo fue claro desde el inicio, sumar puntos para acercarse al ansiado viaje de estudio.

De un lado, Enología (5to 1ra, Capital), representada por Nicolás Noriega y Tomás Moreno junto a la profesora María Rodríguez, mostró un perfil relajado, con actitud distendida y hasta momentos de baile entre consignas. Del otro, Avellaneda (5to 1ra, Chimbas), con Nahuel Flores y Francisco Godoy acompañados por la profesora Anabel Cecilia Rodríguez, se plantó con nervios, pero también con precisión y foco en cada respuesta.

La primera ronda ya anticipó el tono del enfrentamiento. Enología abrió con arte, pero falló. Avellaneda no dejó pasar la oportunidad: historia correcta y primer golpe en el marcador. En la segunda ronda, el patrón se repitió: error en lengua para el equipo azul y acierto en matemática para el naranja.

Aunque Enología logró descontar en la tercera ronda con una respuesta correcta en historia, Avellaneda mantuvo la ventaja respondiendo bien en geografía. La cuarta ronda consolidó la tendencia: Enología apostó sin comodín y volvió a fallar en matemática, mientras que Avellaneda acertó en ciencia, ampliando la brecha.

Nicolás Noriega y Tomás Moreno. FOTO: DIARIO HUARPE

Con el marcador ya condicionado, la quinta ronda fue decisiva. Enología, obligado a arriesgar, eligió nuevamente la ruleta y cayó otra vez en matemática, sin lograr revertir el resultado. Avellaneda, en cambio, jugó con inteligencia: eligió comodín, fue a arte y respondió correctamente, cerrando el duelo con autoridad.

Así, en una edición donde la estrategia y la efectividad pesaron más que la actitud, Avellaneda capitalizó cada oportunidad y dejó en claro que, en UPD, no alcanza con jugar: hay que ejecutar.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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