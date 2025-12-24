Uruguay se destaca como el único país de Latinoamérica que no celebra oficialmente la Navidad, una singularidad en una región con tradición católica predominante. Desde 1919, el Estado uruguayo decidió eliminar del calendario oficial la festividad religiosa del 25 de diciembre, en el marco de un proceso de consolidación del laicismo y la separación entre Iglesia y Estado iniciado a principios del siglo XX.

En lugar de la Navidad, Uruguay designó el 25 de diciembre como “Día de la Familia”, manteniendo la fecha como feriado nacional no laborable, pero sin reconocer el origen religioso de la festividad. La ley que marcó este cambio forma parte de un conjunto de medidas que secularizaron el calendario oficial, sustituyendo otras celebraciones religiosas como el Día de Reyes por el “Día de los Niños” y la Semana Santa por la “Semana de Turismo”.

El cambio se enmarca en una tradición histórica de laicidad uruguaya, donde las leyes de separación entre Iglesia y Estado limitaron la presencia de celebraciones religiosas en el ámbito oficial. A pesar de ello, el 25 de diciembre sigue siendo feriado, y muchas familias uruguayas celebran tradicionalmente la Navidad de manera privada, con cenas, reuniones y costumbres propias, aunque sin el reconocimiento estatal de la festividad religiosa.

Esta característica convierte a Uruguay en una excepción en América Latina, donde la mayoría de los países mantiene la Navidad como una festividad oficial ligada al calendario religioso cristiano, reflejando la diversidad de enfoques entre tradiciones culturales y la identidad laica del Estado uruguayo.