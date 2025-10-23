Facundo Bagnis, tenista argentino de 35 años y 401° del ranking mundial, aceptó una suspensión provisional voluntaria luego de ser notificado por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) por una presunta infracción a las normas antidoping.

Bagnis fue sancionado por la ITIA. (Foto gentileza)

Según la ITIA, Bagnis recibió la notificación el 2 de octubre de 2025 por “uso de una sustancia prohibida sin una autorización de uso terapéutico válida”. La muestra que motivó la sanción fue tomada durante la fase clasificatoria del US Open, el 18 de agosto, cuando Bagnis perdió en primera ronda ante el australiano James Duckworth por 6-4 y 6-2.

El análisis de la muestra dividida en A y B determinó la presencia de hidroclorotiazida, un diurético y agente enmascarante prohibido, según el Programa Antidoping del Tenis.

“Si bien las sustancias específicas no conllevan una suspensión provisional obligatoria, Bagnis optó por suspenderse voluntariamente desde el 18 de octubre de 2025”, informó la ITIA. Durante este período, el tenista no podrá jugar, entrenar ni asistir a eventos de tenis autorizados o sancionados por ATP, WTA, ITF o asociaciones nacionales.

La investigación continuará, y Bagnis tendrá la oportunidad de presentar su versión de los hechos ante las autoridades competentes.