Vecinos detuvieron a un hombre que desfiguró a golpes a su hijastra de 7 años

En la localidad de Gerli, se registró un grave episodio de violencia dentro de una vivienda ubicada en la calle Gibraltar al 2200. Una niña de siete años fue víctima de una brutal golpiza por parte de su padrastro, identificado como Axel Damián Rivero, de 37 años.

Según los reportes, la madre de la menor, de 44 años, regresó al domicilio y encontró a su hija con lesiones de gravedad, incluyendo cortes en los labios, múltiples hematomas, mordeduras en los brazos y el rostro desfigurado a causa de los golpes. Al intentar defender a la niña, la mujer también fue agredida por su pareja.

El violento suceso fue advertido por los vecinos, quienes, alertados por los gritos, intervinieron. Cuando Rivero intentó huir del lugar, fue perseguido, interceptado y retenido por los residentes de lna zona hasta la llegada de las autoridades. El agresor fue trasladado al Hospital Presidente Perón bajo custodia policial, donde también fue llevada la menor para recibir atención médica.

La investigación del caso está a cargo de la fiscal María Laura Carballal, de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 Especializada en Violencia Familiar y de Género del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús. El detenido será indagado inicialmente por la causa caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo, mientras la instrucción judicial recaba las declaraciones de la madre de la niña y los vecinos que participaron en el incidente.