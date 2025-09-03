El gobierno de Venezuela ha reaccionado con vehemencia a la publicación de un video por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que se muestra un presunto ataque a una embarcación vinculada al narcotráfico, supuestamente partida desde costas venezolanas. Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación del gobierno de Nicolás Maduro, denunció que las imágenes habrían sido creadas con Inteligencia Artificial (IA), intensificando la ya palpable tensión diplomática entre ambas naciones.

Según Ñáñez, quien utilizó su canal de Telegram para difundir la denuncia, un análisis de las imágenes realizado por Gemini, la IA de Google, concluye que es "muy probable que se haya creado mediante inteligencia artificial". El ministro venezolano apuntó directamente contra el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, acusándolo de "seguir mintiéndole a su presidente" y de presentar "como ‘prueba’ un video con IA". Ñáñez sentenció: "Basta ya, Marco Rubio, de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza".

El supuesto análisis de Gemini, citado por Ñáñez, detalla que "el video muestra un barco que es atacado y luego explota de una forma que parece una animación simplificada, casi de dibujos animados, en lugar de una representación realista de una explosión". La herramienta de IA también mencionó "artefactos de movimiento y una falta de detalle realista", características que son habituales en los videos generados por IA, y destacó que "El agua, en particular, se ve muy estilizada y poco natural". Además, el contenido incluiría elementos como el texto “SIN CLASIFICAR” y una marca de agua de origen desconocido, comunes en "deepfakes o videos generados por IA".

Por su parte, el presidente Trump había publicado el video en su cuenta de Truth Social, atribuyéndolo al Comando Sur del Ejército estadounidense. Según la versión de Washington, las fuerzas armadas habrían eliminado a once integrantes del "Tren de Aragua", una banda criminal transnacional de origen venezolano, en un "ataque cinético" contra una embarcación que transportaba drogas en el Atlántico. El Pentágono había informado previamente que el ataque se realizó en el sur del Caribe, contra una nave salida de Venezuela y operada por "narcoterroristas", versión replicada por Marco Rubio.

Esta disputa se enmarca en una escalada militar en la región, en la que Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino nuclear en zonas del mar Caribe cercanas a Venezuela, alegando que el objetivo es combatir el tráfico de drogas que "contamina" las calles estadounidenses. Ante esto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, había advertido el lunes que su país enfrenta "la más grande amenaza que se haya visto en América en los últimos cien años" y aseguró que Venezuela se declararía "en armas" si fuera agredida.