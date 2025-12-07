Ventura destapa la guerra con Rial: traición, obsesión y puñaladas

El enfrentamiento entre Luis Ventura y Jorge Rial sigue sumando capítulos en una guerra sin descanso que se ha vuelto cada vez más pública. Mientras el conductor de Argenzuela mantiene un tono de burla y afirma que "está todo bien con el gordo", en clara referencia a Ventura, el presidente de APTRA respondió con gran enojo, ventilando la cruda verdad de su distanciamiento.

En diálogo con Pronto, Ventura respondió a la insistencia pública de Rial por verlo. Cuando se le mencionó que Rial dice públicamente que lo quiere ver, Luis fue tajante: "Sí, me quiere ver, pero me quiere ver después de que me clavó 500 puñaladas y me pegó 300 tiros". Y se preguntó: "¿Para qué me quiere ver? ¿Para seguirme cagando?".

Publicidad

El dolor de Ventura se centra en la pérdida del vínculo, afirmando que no puede perdonar a la persona actual: "Yo no lo puedo perdonar porque éste no es el amigo que yo tenía". Sostuvo que, aunque sigue "enamorado de aquel amigo", ese amigo "no está. Es lo que te digo, que muchas veces parten. Partió para mí, se fue, partió". Finalizó el lamento preguntando, retóricamente: "¿Qué más me quiere hacer? ¿Qué más?".

Ventura relató que, a pesar del quiebre, se han encontrado en persona. En una de esas ocasiones, creyó haberse reencontrado con su amigo. Sin embargo, la intención de Rial se reveló cuando, después de pedirle una selfie, la subió a las redes para promocionar un programa que lanzaba al día siguiente. Ventura calificó el acto como una "tramoya para sacar la foto para subirla y promocionar un programa" y le envió un mensaje: "hacé tu vida, ¡no me rompas las pelotas a mí!". Según Ventura, Rial parece tener "una obsesión conmigo" y "Viene a buscarme en todo el lugar donde estoy y quiere meter la uña".

Publicidad

El periodista también rememoró los despidos. Se preguntó por qué debería aclarar algo con un colega que en un momento le dijo: “Te licencio para cuidarte”, y "al otro día estaba en conferencia de prensa diciendo que me había echado", mientras él se encontraba en terapia intensiva. Ventura recordó el momento en la clínica: un familiar le contó que "Rial está diciendo en televisión que te despidió", lo que provocó una fuerte reacción en sus monitores: "Miré el monitor y las senoides empezaron a hacer: “Ping, ping, ping, ping”. ¡Me fui a la mierda!". También cuestionó el despido posterior a la renovación de un contrato: "¿Para qué hizo que yo renovara un contrato de dos años para adelante y me rajara dos días después?".

El quiebre en Paparazzi, ocurrido en 2014, hace once años, también fue motivado por Rial. Ventura se enteró por el directorio, que le explicó la situación: “Luis, esto es lo último que hubiéramos querido hacer con vos porque sos un tipo que ha sumado siempre, nunca un problema, nunca nada. Pero tenemos un socio que no te quiere. Hace un año que está pidiendo tu cabeza. Y nos intimó porque si no él se va”. Ventura afirmó que ese socio era Rial, y que hubiese sido más simple si le hubiese dicho: “Luis, andate”, pues él se hubiera ido solo. En conclusión, Ventura sostuvo que "hubo mucha traición, mucha apuñalada" y que reflexionó diciendo: “Esto no me lo merezco”, especialmente considerando "la calidad de amistad que le di a él".