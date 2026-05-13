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Día Internacional del Hummus: cómo hacer la receta clásica
POR REDACCIÓN
El hummus tiene su día especial y cada 13 de mayo miles de personas alrededor del mundo aprovechan para rendir homenaje a una de las recetas más emblemáticas de la cocina de Medio Oriente. Elaborado principalmente con garbanzos, pasta de sésamo, limón y ajo, este alimento se volvió una tendencia global gracias a su perfil nutritivo y su facilidad de preparación.
Aunque sus orígenes exactos siguen siendo motivo de debate entre distintos países de la región mediterránea y árabe, el hummus logró trascender fronteras y hoy ocupa un lugar habitual en restaurantes, dietéticas y hogares de todo el mundo. Su crecimiento también está vinculado al auge de las dietas vegetarianas y veganas, ya que aporta proteínas vegetales, fibra y grasas saludables.
El hummus puede servirse como dip acompañado de pan árabe, tostadas o vegetales frescos, aunque también suele utilizarse como guarnición o base para sandwiches y wraps. Su versatilidad permite incorporar variantes con remolacha, palta, morrón asado o incluso aceitunas.
Especialistas en alimentación destacan además sus beneficios nutricionales. Los garbanzos contienen proteínas, hierro, magnesio y carbohidratos de absorción lenta, mientras que el aceite de oliva y el sésamo aportan grasas consideradas saludables para el organismo.
Con el paso de los años, esta preparación dejó de ser un plato exclusivamente regional para convertirse en un fenómeno gastronómico internacional.
Receta (4 porciones)
- 1 taza de garbanzos secos (o 2 latas de 400 g, escurridos)
- 1/3 taza de tahini, bien mezclado antes de usar
- Jugo de 2 limones (aproximadamente 1/4 taza)
- 2 dientes de ajo, pelados
- 1/4 taza de agua de cocción de los garbanzos (o agua común)
- 1/2 cucharadita de sal
- Aceite de oliva extra virgen para servir
- Pimentón dulce y perejil fresco para decorar (opcional)
Paso a paso
- Cocinar los garbanzos (si usás secos). Poné los garbanzos en remojo en agua fría por toda la noche, mínimo 8 horas. Escurrí, enjuagá y colocá en una olla con agua fresca. Llevá a hervor, espumá la superficie los primeros 10 minutos, luego bajá a fuego medio y cociná 1 hora y media hasta que estén muy tiernos, casi deshaciéndose. Reservá 1/2 taza del agua de cocción antes de escurrir.
- Pelar los garbanzos. Este paso es opcional pero define la textura: frotá los garbanzos cocidos entre las manos bajo agua fría para que las pieles floten y se puedan descartar. El hummus queda notablemente más suave.
- En la procesadora, triturá los dientes de ajo con el jugo de limón y la sal por 30 segundos. Esto suaviza el ajo crudo y distribuye su sabor.
- Incorporá el tahini y procesá 1 minuto. La mezcla va a espesarse y aclararse. Bajá las paredes con una espátula.
- Incorporá los garbanzos calientes (o de lata, escurridos y enjuagados) en dos tandas. Procesá 2-3 minutos entre cada adición, raspando las paredes. El calor ayuda a emulsionar.
- Con la procesadora en marcha, agregá el agua de cocción (o agua común) en hilo hasta obtener una pasta suave, cremosa y que se deslice por una cuchara. Procesá 2 minutos más para aerar.
- Transferí a un plato hondo. Con la parte de atrás de una cuchara, hacé un surco circular en el centro desde el borde hacia adentro. Verté generosamente aceite de oliva extra virgen en el surco. Espolvoreá pimentón y perejil si querés.