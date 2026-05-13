El hummus tiene su día especial y cada 13 de mayo miles de personas alrededor del mundo aprovechan para rendir homenaje a una de las recetas más emblemáticas de la cocina de Medio Oriente. Elaborado principalmente con garbanzos, pasta de sésamo, limón y ajo, este alimento se volvió una tendencia global gracias a su perfil nutritivo y su facilidad de preparación.

Aunque sus orígenes exactos siguen siendo motivo de debate entre distintos países de la región mediterránea y árabe, el hummus logró trascender fronteras y hoy ocupa un lugar habitual en restaurantes, dietéticas y hogares de todo el mundo. Su crecimiento también está vinculado al auge de las dietas vegetarianas y veganas, ya que aporta proteínas vegetales, fibra y grasas saludables.

El hummus puede servirse como dip acompañado de pan árabe, tostadas o vegetales frescos, aunque también suele utilizarse como guarnición o base para sandwiches y wraps. Su versatilidad permite incorporar variantes con remolacha, palta, morrón asado o incluso aceitunas.

Especialistas en alimentación destacan además sus beneficios nutricionales. Los garbanzos contienen proteínas, hierro, magnesio y carbohidratos de absorción lenta, mientras que el aceite de oliva y el sésamo aportan grasas consideradas saludables para el organismo.

Con el paso de los años, esta preparación dejó de ser un plato exclusivamente regional para convertirse en un fenómeno gastronómico internacional.

Receta (4 porciones)

1 taza de garbanzos secos (o 2 latas de 400 g, escurridos)

1/3 taza de tahini, bien mezclado antes de usar

Jugo de 2 limones (aproximadamente 1/4 taza)

2 dientes de ajo, pelados

1/4 taza de agua de cocción de los garbanzos (o agua común)

1/2 cucharadita de sal

Aceite de oliva extra virgen para servir

Pimentón dulce y perejil fresco para decorar (opcional)

Paso a paso