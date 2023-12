DIARIO HUARPE recibió un video en el que se observa la detención de un ladrón de San Juan que intentó robar una moto en pleno centro, pero fue reducido por el dueño del vehículo, quien además es efectivo de la Policía.

Según el relato de la testigo, el hecho ocurrió alrededor de las 10 horas de este viernes sobre calle Laprida, antes de Sarmiento, en Capital. Allí, un delincuente intentó robar una moto que se encontraba estacionada sobre una vereda, pero fue observado infraganti por el propietario del vehículo, un efectivo policial de apellido Lara.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Acto seguido, el damnificado se dirigió sigilosamente hasta el ladrón y lo redujo, aplicándole una llave que lo dejó inmovilizado sobre el asfalto. Ante esta situación, varios transeúntes que caminaban por la zona prestaron colaboración en la detención, y rápidamente comenzaron a llamar a la Policía, solicitando la presencia de un patrullero.

En ese momento, el delincuente argumentó que solo estaba intentando correr de lugar el vehículo, lo cual desató la ira de los presentes, que intentaron lincharlo. Si bien hubo algunos golpes, la situación fue controlada y no pasó a mayores.

En las imágenes, puede observarse como el ladrón suplica llorando a la víctima que lo suelte, mientras justifica su accionar argumentando: “Lo estoy haciendo por mi hijo, no tiene para comer. Me he cansado de pedir y nadie me da trabajo. Dame una oportunidad”, expresó.

Finalmente, se hizo presente un móvil policial que lo trasladó a la sede jurisdiccional. Vecinos de la zona manifestaron a los efectivos que el delincuente llevaba varios días merodeando las inmediaciones.