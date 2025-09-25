El triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez conmociona al país. Tras cinco días de intensa búsqueda, la Policía Bonaerense confirmó que los cuerpos hallados en una vivienda de Florencio Varela corresponden a las tres jóvenes desaparecidas.

En medio de la investigación, salió a la luz un dato estremecedor: Lara Gutiérrez, de apenas 15 años, había aparecido semanas atrás en el programa de Sergio Lapegüe en América TV, donde, bajo el seudónimo de Luna, aseguró ser mayor de edad. En la entrevista, afirmó tener 20 años y habló sobre los conflictos con vecinos que denunciaban actividad de prostitución en la zona de Floresta.

“No soy menor de edad obviamente”, dijo Lara frente a las cámaras. Junto a otra joven, identificada como Flor, se defendió de las acusaciones: “No estamos desnudas, pero nos sacan fotos sin nuestro conocimiento. Eso nos molesta mucho”.

La menor también reconoció que permanecían en esa zona porque “acá hay más plata” y hasta deslizó que aceptaban “todos los medios de pago, incluso dólares”.

El triple crimen

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, informó que las jóvenes habrían sido asesinadas por una banda de narcotraficantes de la Villa 1-11-14. Por el caso hay cuatro detenidos.

Las familias identificaron los cuerpos en la DDI de La Matanza mediante fotografías mostradas por los investigadores. El hallazgo se produjo tras rastrear el celular de una de las víctimas, que marcó en una antena cercana a la vivienda allanada.

En el lugar, los efectivos encontraron a dos personas limpiando la casa, donde se percibía un fuerte olor a lavandina y había rastros de sangre. Además, horas antes se había hallado la camioneta blanca en la que las tres jóvenes fueron vistas por última vez, incendiada en la vía pública.

El caso abrió una fuerte polémica sobre la explotación sexual de menores, la presencia de redes de narcotráfico y la falta de protección que rodeaba a las víctimas.