En las últimas horas, se viralizó un video que muestra a un sanjuanino mientras vacaciona en Machu Picchu, Perú, y es sorprendido por locales y extranjeros que, al confundirlo con un jugador de la Selección Argentina de Fútbol, le pidieron fotografiarse con ellos.

Esta divertida historia tiene como protagonista a Juan Ignacio Galvarini y su novia Valentina Soria, ambos sanjuaninos que se encuentran haciendo turismo en Perú. Por mera casualidad, al mismo tiempo que la Selección Argentina de Fútbol también visitó el país andino, lo que le da el contexto a este desopilante video.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la pareja de San Juan comentó que viajaron junto a la familia de ella y su cuñada, y explicaron que la fecha de Eliminatorias coincidió justo con su estadía en Perú. A su vez, explicaron que intentaron comprar entradas para asistir al partido en que Argentina resultó vencedora, pero era muy costoso y debían modificar su itinerario, por lo que desistieron de ese deseo.

“Justo el día anterior al partido estábamos haciendo un tour guiado por Machu Picchu, y de pronto se me acercó un chico con la camiseta de Alianza Lima y de manera muy respetuosa me pidió sacarse una foto conmigo. Yo imaginé que el pedido vendría por el hecho de que yo tenía puesta la camiseta de Argentina, y aunque me sorprendió, igual accedí”, explicó Juan Ignacio.

Según relata el sanjuanino, el asunto es que luego de esa foto, se produjo un efecto cadena y aparecieron más chicos y chicas a pedirle fotografiarse con ellos. “A partir de ahí empezó la discusión sobre si me habrían confundido con Messi, aunque es obvio que no me parezco a él ni a ningún jugador, pero por alguna razón algunas personas que estaban ahí deben haber creído que yo era parte de la Selección y se sacaban fotos por las dudas”, afirmó.

A su vez, Galvarini aseguró que primero subió el video a una historia de Instagram, pero fue tal la repercusión, que decidió publicarlo en TikTok, donde se volvió viral alcanzando más de 70.000 me gusta y casi 1.000 comentarios.

En este sentido, el joven también advirtió que la página de memes “Capture Bizarre” compartió el video, pero recortaron su usuario y no le dieron crédito alguno. “No sé si eso me da bronca, pero es claro que se adueñaron de mi video”, sentenció.