Con la llegada de las fiestas y las altas temperaturas del verano, muchos sanjuaninos buscan el vino ideal para acompañar cenas, brindis y reuniones familiares. Para orientar a los amantes de esta bebida, Diario Huarpe consultó a Victoria Sánchez, sommelier sanjuanina egresada de la Universidad Católica de Cuyo, quien compartió sus recomendaciones y consejos para disfrutar de los vinos locales durante estas celebraciones.

“Como sommelier sanjuanina, siempre recomiendo vinos locales, más que nada por su calidad y porque acá en San Juan tenemos una excelente relación precio-calidad”, afirmó Sánchez. Además, destacó la importancia de los vinos de autor: “Me gusta mucho recomendar todo lo que es vinos de autor porque me parece que tienen mucho valor, sobre todo a nivel provincial”. Sobre los espumantes, señaló que “en el caso del último vino que voy a recomendar es de una bodega más grande, pero hay que darle valor a esas bodegas que todavía se arriesgan a producir espumosos, que son bastante pocas en la provincia”.

Publicidad

Victoria es una sommelier sanjuanina egresada de la Universidad Católica de Cuyo y participó en diferentes concursos de gran prestigio a nivel nacional.

Entre sus recomendaciones, Sánchez mencionó un Sauvignon Blanc Aguma 2025, un vino fresco y liviano, ideal para los días calurosos de verano, con notas cítricas de lima y pomelo. “Para esta época viene muy bien y es muy importante servirlo a la temperatura adecuada, en este caso a unos 8 grados”, indicó. Su precio es de $8.000 pesos en góndola.

También aconsejó un Gran Reserva Malbec 2022 de 3 Pirados, un vino de color rojo violáceo intenso con aromas a frutas negras y rojas maduras, combinadas con notas de vainilla, especias y un ligero tostado por su paso de 24 meses en barrica de roble francés y 12 meses en guarda en botella. "Este vino, que ha sido premiado con medalla Gran Oro en la Cata de Vinos de San Juan, marida perfectamente con carnes rojas, ideal para un asado de Nochebuena, y debe servirse a aproximadamente 14 grados", dijo. “Tiene un costo un poco más elevado, pero la verdad es que vale la pena por el método de elaboración y su calidad”, agregó Sánchez.

Publicidad

Para el brindis, la sommelier recomendó el espumante Putruele Extra Brut, fresco y cítrico, con notas de durazno y manzana y una burbuja suave y elegante, ideal para acompañar postres o cerrar la noche con brindis. “Su temperatura de servicio debe estar entre 7 y 9 grados", expuso. Tiene un precio apróximado de $10.000 pesos.

Por último, Victoria Sánchez, quien actualmente realiza catas guiadas para diferentes etiquetas de vinos sanjuaninos y de otras provincias, ya sea para empresas, grupos de amigos o eventos, adaptando la experiencia según las necesidades de quienes participan, recomendó colocar los vinos en fraperas para mantener la temperatura. "Este consejo es sobre todo porque hace mucho calor y los vinos se calientan rápidamente, en realidad la bebida en general”, destacó..