Violento conflicto familiar en Pocito tras una denuncia por abuso

Una violenta disputa intrafamiliar se desató durante la noche del martes en el Lote Hogar 33, en el departamento Pocito, cuando un grupo numeroso de personas protagonizó un enfrentamiento físico que dejó como saldo varios heridos, daños materiales y la intervención de la Justicia. El episodio ocurrió alrededor de las 23:30, luego de una serie de amenazas previas, y obligó a la intervención de efectivos policiales y personal sanitario ante la magnitud de los hechos.

De acuerdo con la información recabada, cerca de 20 personas, todas con vínculos de parentesco, se desplazaron desde los barrios Valle Grande y La Estación hacia distintas viviendas relacionadas con un conflicto previo. El trasfondo del enfrentamiento estaría vinculado a un reclamo de justicia por un presunto abuso sexual contra dos menores, causa que se encuentra bajo investigación de la UFI ANIVI. El principal sospechoso, tío político de las niñas, se encuentra actualmente detenido en el marco de ese expediente.

Publicidad

Según la reconstrucción preliminar, el grupo se dirigió en primer lugar a la vivienda del acusado, donde su esposa, también familiar de las víctimas, les habría informado que el hombre no se encontraba en el lugar. Posteriormente, los familiares se trasladaron hasta el domicilio de los padres del sospechoso, punto en el cual la situación escaló y derivó en un violento enfrentamiento entre ambos grupos familiares.

El fiscal de la UFI Genérica, José Plaza, explicó a DIARIO HUARPE que “en un primer momento se recibió una denuncia donde una familia manifestó haber sido amenazada con la quema de su vivienda, lo que motivó la intervención de la unidad territorial”. Añadió que “minutos después se informó que las personas involucradas se habían presentado en el domicilio señalado y que allí se produjo una gresca con la participación de varios individuos”.

Publicidad

Durante el enfrentamiento, ambas familias se acusaron mutuamente por la presencia de un bidón con nafta, lo que incrementó la gravedad de la situación ante la posibilidad de un incendio intencional. Plaza señaló que “uno de los individuos habría sido rociado con combustible, sin que se constatara en ese momento otro delito, y a partir de allí se produjo una pelea generalizada con la intervención de familiares y vecinos”.

La violencia incluyó golpes de puño, patadas y agresiones con objetos contundentes. Como consecuencia, dos hermanos de 23 y 27 años, tíos de las menores, resultaron con lesiones de consideración y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Rawson. “Ambos son mayores de edad y permanecen internados; uno de ellos presenta una evolución favorable, mientras que el otro continúa en observación médica para determinar la gravedad de sus lesiones”, precisó el fiscal.

Publicidad

Además, una mujer que intentó mediar para frenar el enfrentamiento también resultó lesionada, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud. En el lugar se registraron escenas de extrema tensión, con la intervención policial para dispersar a los involucrados y resguardar la integridad de los residentes de la zona.

En cuanto a la situación judicial, Plaza confirmó que “por el momento no hay personas detenidas por este hecho en particular”, aunque aclaró que existen denuncias cruzadas entre los grupos enfrentados. “De un lado se denunciaron amenazas y violación de domicilio, mientras que del otro ya se recepcionaron denuncias por agresiones, por lo que se trata de actuaciones cruzadas que están siendo analizadas”, explicó.

El fiscal también se refirió a los vínculos familiares entre los involucrados y señaló que “las personas agredidas y las denunciadas mantienen relaciones de parentesco, aunque no integran un único núcleo familiar”, y que una tercera persona, una mujer, ya formalizó una denuncia sin requerir asistencia médica.

Finalmente, desde el Ministerio Público indicaron que la investigación continúa en etapa preliminar, con el objetivo de esclarecer la secuencia completa de los hechos, determinar responsabilidades penales y establecer si existió algún intento de ejercer justicia por mano propia en el marco de un conflicto familiar de extrema gravedad.