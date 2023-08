¿Vuelve? Lo que dijo Gabriela Sabatini sobre jugar nuevamente al tenis

A sus 53 años, Gabriela Sabatini aún se muestra en forma para jugar al tenis, por lo que ilusiona a sus fanáticos. Sin embargo, la realidad es otra: asegura no haber extrañado nunca el hecho de disputar una competencia como tenista. En una entrevista con la agencia EFE, la ganadora del ganadora del US Open en 1990 no se guardó nada y habló de diferentes cuestiones de relevancia en dicho deporte.

En cuanto al presente del tenis, Gabriela aprovechó para decir: "Creo que las generaciones avanzan y la tecnología también cambia. Todo avanza. Hay un juego ahora de mucha potencia tanto en las mujeres como en los hombres. Quizá menos variedad se ve en el juego de mujeres. Pero la realidad es que le pegan fortísimo y los físicos también han cambiado. Son mucho más fuertes, se trabajan diferentes aspectos y esa es la diferencia".

"Hoy en día, el dominio del tenis es más cambiante. Antes había un grupo de jugadoras más reducido que lideraba los torneos y hoy día hay más alternancia. Cuesta mucho saber quién es la número dos o la número tres, pero también creo que puede tener sus ventajas porque se han visto muchas jugadoras del Este a las que les va muy bien. Hay jugadoras realmente muy atractivas de ver", agregó luego Sabatini.

Contundencia de Gabriela Sabatini

"A mí me gusta mucho Ons Jabeur, Karolina Muchova también, lo que está haciendo Iga Swiatek es increíble. Sostener ese número uno desde hace tiempo. Hay jugadoras de mucha jerarquía realmente y yo creo que es bueno eso. La realidad es que mi decisión de dejar de jugar fue muy pensada y me tomé el tiempo necesario para pensar que fue la decisión correcta y así fue. Me tomé un tiempo para pensarlo. Y desde que tomé la decisión de dejar de jugar, la realidad es que nunca he echado de menos estar en una cancha", sumó la histórica del tenis.

Para sentenciar, Gabriela Sabatini dijo: "Sí como espectadora y quizás lo que se echa de menos son algunos lugares, algunos torneos, la gente, pero volver a estar en una cancha de tenis, nunca he sentido las ganas de estar ahí otra vez. Tengo varias tareas. Algunas relacionadas con el tenis, otras no tanto. Tengo mis perfumes desde hace muchos años. Después hago varias cosas alrededor del tenis. Algunas empresas con las que trabajo. Estoy bastante ocupada casi todo el tiempo".