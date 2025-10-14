Yassine Cheuko, el guardaespaldas personal de Lionel Messi en Inter Miami, capturó nuevamente la atención de las redes sociales luego de que se viralizara un golazo de volea que ejecutó durante un entrenamiento del equipo. La secuencia se difundió rápidamente y sumó notoriedad al perfil de Cheuko, cuya vida dio un giro tras la llegada del astro argentino a la Major League Soccer (MLS).

Sobre su historia, antes de unirse a la estructura de seguridad de Messi, Cheuko desarrolló una carrera profesional destacada en el ámbito militar y deportivo. Nacido en Francia, participó en operaciones en Medio Oriente y acumuló experiencia en boxeo, artes marciales mixtas (MMA) y taekwondo. Su combinación de físico imponente y destreza le permitió trabajar en seguridad privada en Europa, hasta que fue seleccionado como escolta exclusivo del jugador argentino en la MLS.

“La función no es únicamente proteger: le agrego toda mi experiencia en deportes de combate a la vigilancia cotidiana”, explicó Cheuko. Detalló que su rutina incluye acompañar a Messi en traslados al vestuario, anticipar posibles situaciones de riesgo y mantener la distancia con fanáticos, tanto dentro como fuera del estadio. Este enfoque, poco habitual en el fútbol estadounidense, implicó ajustes en los protocolos del club.

El arribo de Messi al Inter Miami, gestionado por la gerencia encabezada por David Beckham, modificó los estándares de seguridad en la MLS. La contratación de Cheuko respondió a la necesidad de un perfil físico imponente, con experiencia en situaciones de alta tensión y deportes de combate, garantizando la protección del jugador más famoso del club.

Desde los primeros partidos de Messi, la presencia de Cheuko en la línea de banda se convirtió en un fenómeno mediático. Su imagen recorriendo la cancha mientras el argentino disputaba encuentros se viralizó y lo transformó en un símbolo de la nueva era del club. El reciente video de su gol refuerza la transición de Cheuko de figura estrictamente reservada a personaje público que interactúa con aficionados, medios y otras celebridades del entorno deportivo de Miami.

El fenómeno demuestra que, más allá de su rol de seguridad, Cheuko posee un perfil versátil que combina habilidades deportivas, disciplina militar y presencia mediática, convirtiéndolo en un protagonista inesperado dentro y fuera del campo.