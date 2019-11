"Escuchar que ´no trabaja el que no quiere´ la verdad que duele un poco"

Celeste Sánches tiene 28 años, es diseñadora y estudia psicología. La joven es dinámica y desborda empatía social en cada una de sus palabras. Ella serpa la encargada de representar a los sarmientinos en la próxima Fiesta Nacional del Sol 2020.

¿Cómo fue el camino desde que te postulaste hasta que fuiste electa embajadora?

Fue un camino bastante difícil, bastante pensado, bastante meditado, escuchando comentarios y llena de incertidumbre. Por suerte me rodee de muchos buenos comentarios, de gente que me apoyaba para avanzar y apostar a que esta elección fuera diferente.

¿A qué te dedicás actualmente?

Trabajo y estudio. Por la mañana soy publicista universitaria, que consiste en diseño orientado a un público especializado, como abordar tareas de comunity manager, aunque yo me especializo en diseño gráfico que va desde invitaciones hasta logos para microemprendimientos. En la tarde estudio psicología en la Universidad Católica de Cuyo y al salir de la facultad trabajo en un delivery como cajera y recepcionista.

¿Cómo te hiciste tiempo para participar?

Me organicé, ahora vienen parciales que quiero aprobar así que esta semana se la dedico al estudio. Después de la elección tengo que volver a organizar, más con este resultado. Todo dependía de lo que sucediera en la elección.

¿Cómo viviste la participación?

Con mucho valor, fuimos tres que tuvimos que tener mucho valor para subirnos al escenario a pesar del qué dirán. Las tres subimos para dar distintos mensajes, cada una lleva su lucha. Espero que independientemente de los resultados no seamos olvidadas ya que de verdad queremos representar algo.

¿Cómo vivís el cambio de reina a embajadoras?

Como este año tenemos diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de mujeres, cada una es única y se puede mostrar cada experiencia personal. Nos vamos a encontrar con mucha diversidad de pensamiento y de mensajes, y me parece buenísimo. Además de que se puede mostrar la identidad de cada departamento.

¿Cuál es la identidad de Sarmiento?

La identidad abarca muchísimos aspectos, desde mi personalidad, desde mis estudios y desde lo que percibo destaco la visión de crecimiento que tienen cada uno de los jóvenes sarmientinos. De a poco vamos creciendo y lo veo también en los distritos. Antes no había muchas personas con títulos y veo como eso está cambiando. Como de repente mis tías están haciendo el plan FinEs y pueden terminar la secundaria. Veo que algunas chicas se reciben de docentes y desde ahí pueden proyectar, cosa que quizás antes no se podía.

¿A nivel educativo, las personas de tu departamento pueden sumarse a las políticas de educación?

Puede que les cueste, en los distritos tenemos menos nivel socioeconómico, todo cuesta más y el trabajo rural. Recuerdo que en la primaria tenía compañeros que empezaban después porque tenían que cosechar, ese mes de educación no se lo podían devolver.

Es muy necesario el incentivo que se puede dar en las escuelas sobre tener proyectos personales, estaría bueno dar información sobre qué es la universidad. A veces escuchás que se dice “esta gente no hace nada”, ”esta gente no estudia” pero vos preguntás a “los que no hacen nada” y te dicen “a mi me hubiera gustado ser esto, pero no pude porque soy pobre, porque no puedo, porque me queda lejos”. Ahí te das cuenta que los otros no tenían razón porque si hay ganas, lo que quizás no tenían eran los medios.

¿Cómo afectó la crisis económica a tu vida?

Por más ganas que haya, hay veces que realmente no se puede. A mi este año me aumentó la cuota y a principio de año me quedé sin trabajo porque la empresa en la que trabajaba tuvo que cerrar y tuve que salir a hacer más encargos de diseños y dedicarles más horas, era más tiempo que no tenía para mi. Además del tiempo que tuve que dedicarle a buscar trabajo, porque los emprendimientos están muy temerosos de invertir, mucho más diciendo que estudiaba. A veces escuchar que “no trabaja el que no quiere” la verdad que duele un poco.

Entiendo que quizás lo dicen porque no lo vivieron cada uno arma su discurso en base a su experiencia personal.

¿Sobre ESI e interrupción voluntaria del embarazo tenés alguna opinión formada?

La Educación Sexual Integral creo que es aceptable, saber sobre salud y cuidados sexuales, además de reproductivos es un derecho un humano. No es solo pasar por la genitalidad, sino conocer los cambios que se viven, poder expresar sentimiento y emociones, además de reconocer la identidad sexual o si hemos sufrido violencia sexual. Siempre adaptado al nivel educativo de quien la reciba.

En caso de aborto no tengo una opinión formada, porque es compleja ya que intervienen factores sociales, morales, religiosos, filosóficos y culturales. Es muy complejo como para ya definirme en una posición.