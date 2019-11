"Mil veces me quedo con la educación pública argentina, gratuita y de calidad"

Ailin Ibazeta tiene 26 años, estudia bioingeniería es oriunda de Tudcum y actualmente vive en Rodeo. Va y viene dentro del departamento así que es la voz autorizada ya que lo habita en toda su latitud. Ferviente defensora de la educación pública esta es Ailin, la embajadora departamental de Iglesia.

¿Cómo fue tu camino desde presentarte como candidata hasta ser electa?

Fue un camino bastante corto, me lo propusieron el día de las elecciones cuando fui a votar, ahí me reuní con la las personas encargadas de la comisión encargada de organizar. Y ahí coordinamos fechas para las sesiones de fotos, hacer las entrevistas correspondientes. Fue un camino rápido pero lindo porque pude conocer a las otras candidatas que son personas muy interesantes y grandes mujeres.

¿Cómo vivís el nuevo paso de reinas a embajadoras?

Creo que está muy relacionado con la temática de la fiesta: “Evolución”. Donde no se valora solo la belleza sino que se valora su trayectoria y por qué esa persona es apta pare representar. Me gustaría que en mi historia de vida se encuentren y se sientan identificados ya que creo que es la historia de muchos acá. Yo tuve que dejar, con mucho dolor, mi departamento para poder estudiar.

¿Qué estudiás?

Estoy terminando mis estudios en la carrera de bioingeniería en la UNSJ. Estoy próxima a recibirme y estoy haciendo mi tesis final de grado donde figuro como colaboradora en el CONICET. Además acompaño a otra doctora bioingeniería en un proyecto dedicado a la rehabilitación para personas que hayan padecido un ACV. Además soy parte del movimiento marinista del colegio Don Bosco, ya que me encanta trabajar con niños y en Iglesia siempre he trabajado en la colonia de vacaciones.

¿Cómo viviste estos duelos para tener que estudiar y que significa eso en los departamentos alejados?

Significa superarse, más allá del sacrificio, para poder brindar algo mejor al lugar donde ha nacido. Significa extrañar a tu familia, creo que eso es lo más fuerte, acordarte de tu mamá, de tu papá y abuelas y no poder verlos en el día a día.

¿Qué lugar ha ocupado la educación pública en tu vida?

Es tan valioso lo que tenemos en nuestro país, he estudiado en escuelas públicas y todas las oportunidades en las que he podido viajar por deporte y académicamente han sido gracias a la educación pública. Hay fallas, hay puntos críticos a mejorar pero es impresionante por que pude contrastar cuando gané las becas de intercambio. Primero fui a Colombia a lo que sería una especie de colonia de verano de bioingeniería, allí desarrollamos un proyecto con dos compañeras que consistía en un chaleco con sensores para el monitoreo para la rehabilitación del adulto mayor. Luego estuve cinco meses en Ecuador, allí terminé de cursar mi carrera. Hay una modalidad de la UNSJ donde si tenés buen rendimiento podés cursar materias del plan de estudio de tu carrera pero en otro lugar, allí cursé mis últimas cuatro materias. Y ahí valoré muchísimo mi educación. Mil veces me quedo con la educación pública argentina. Es una eminencia, afuera me decían “guau sos de Argentina, allá está una de la mejores universidades del mundo, la UBA” y yo me quedaba impresionada incluso me llegaban a decir “Mi sueño es hacer una maestría en Argentina”. Es importante dar a conocer lo que tenemos y empezar a valorarlo más, acá quizás los más afectados son los de departamentos alejados o de escasos recursos pero en otros países, ingresar a la universidad significa endeudarse. Acá tenemos educación gratuita y de calidad.