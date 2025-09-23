Chuck Norris, a sus 85 años, volvió a sorprender a sus seguidores al alcanzar la cima del Pico Lassen, una montaña de 3.187 metros de altitud en California. El actor, ícono del cine de acción, compartió en redes sociales fotos de la caminata y un emotivo mensaje que evidencian que la edad no es obstáculo para sus desafíos físicos ni para su vitalidad.

“¡Qué día! Tuve el placer de volver a subir al Pico Lassen. Si bien fue desgarrador ver los daños que dejó el incendio Dixie de 2021, la belleza del parque aún se percibe. Recorrer esos senderos me trajo recuerdos maravillosos. Mi esposa creció por aquí y siempre le estaré agradecido por haberme enseñado a disfrutar de paisajes tan magníficos. Que Dios los bendiga”, escribió junto a las imágenes.

El artista resaltó la importancia del movimiento en la vida cotidiana y la necesidad de mantenerse activo incluso en la vejez. “Mientras miro hacia atrás en mi vida, estoy increíblemente agradecido por las extraordinarias aventuras y las maravillosas personas que he conocido en el camino. El tiempo puede moverse rápido, pero los momentos que creamos juntos duran toda la vida”, reflexionó.

Norris recordó también la conexión especial que lo une con el Pico Lassen, donde además de afrontar un reto físico, revivió recuerdos personales vinculados a su esposa y a la región. “La belleza natural sigue emocionándome, incluso después de tanto tiempo”, destacó.

El actor, que celebró recientemente su cumpleaños número 85, enfatizó el valor de compartir con los suyos. Poco después de la hazaña, publicó fotos de una jornada familiar en Kauai, Hawái, describiendo esos instantes como “preciosos” y esenciales para su bienestar emocional.

Conocido por su imagen de hombre fuerte y resiliente en la pantalla grande, Norris mantiene en su vida real hábitos que refuerzan esa idea: rutinas de entrenamiento, afición al senderismo y prácticas como el tiro deportivo, que considera un espacio de paz y concentración. “Cada persona debe encontrar su equilibrio y una actividad que le permita liberar tensiones”, aconsejó en entrevistas anteriores.

Su ascenso al Pico Lassen, celebrado a pocos meses de cumplir 86 años, se convirtió en un nuevo símbolo de envejecimiento activo. Para sus seguidores, una muestra más de que la constancia, el ejercicio y la compañía de los seres queridos pueden hacer que la edad sea solo un número.