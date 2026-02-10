El Gobierno no será querellante en la causa por las coimas en la ex ANDIS

El Gobierno nacional mantendrá una posición de no intervención judicial en la causa por presuntas coimas y asociación ilícita en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que tiene como principal acusado al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y que involucra también a funcionarios en actividad. Según fuentes oficiales, la administración no evaluará, al menos por ahora, solicitar ser querellante en la investigación.

La decisión fue confirmada este 10 de febrero desde círculos cercanos a la Casa Rosada, quienes insistieron en que el caso "es un tema que debe estudiar la Justicia" y expresaron su "confianza en la inocencia" de los funcionarios mencionados en la causa. Entre los nombrados en los auditos que originaron la denuncia se encuentra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Por ahora no. Todo está bajo estudio", detalló un integrante de la mesa judicial del Gobierno, aunque aclarando que no hay una estrategia judicial diseñada al respecto. La postura oficial sostiene que las medidas administrativas pertinentes ya fueron tomadas cuando se conocieron los audios, con la transferencia de las funciones de la ANDIS al Ministerio de Salud, y que corresponde a la defensa de los involucrados dar las explicaciones necesarias.

La causa, a cargo del juez federal Sebastián Casanello, avanzó significativamente este lunes con el procesamiento de Spagnuolo y otras 18 personas. El magistrado los imputó como supuestos integrantes de una "organización criminal" que habría operado dentro del organismo estatal, con el objeto de generar "millonarias ganancias" a través de la adjudicación indebida de contrataciones públicas, específicamente en la compra de medicamentos con sobreprecios.

Si bien en las escuchas filtradas Spagnuolo mencionó que parte del dinero ilegal iba dirigido a Karina Milei y también al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, el círculo íntimo de la secretaria general indicó que tampoco se presentará una denuncia por injurias. Argumentaron que no está acreditado que el exfuncionario haya hecho dichos afirmaciones de manera concreta, ya que nunca reconoció la autoría de los audios.

El presidente Javier Milei ya había respaldado públicamente a su hermana a fines del año pasado, expresando su "absoluta tranquilidad" y confianza en que "la verdad va a salir a la luz". El Gobierno, por tanto, opta por permanecer al margen del proceso judicial, confiando en que la investigación determine los hechos sin su intervención como parte querellante.