Dos leyendas. Una camiseta. Y una historia compartida que marcó una época gloriosa de Boca. Martín Palermo decidió ponerle palabras a un silencio de años y reveló los motivos detrás del distanciamiento con Juan Román Riquelme, hoy presidente del club y socio futbolístico eterno dentro de la cancha.

El Titán habló con sinceridad y sin rencores. En diálogo con Clank!, recordó que el punto de quiebre en la relación se dio después de 2008, aunque aclaró que nunca existió una pelea ni un conflicto puntual. “Antes éramos muy cercanos. En la Libertadores 2007 estábamos todo el tiempo juntos. Él incluso vivió un año en una casa mía en Villarreal”, evocó, con nostalgia.

Palermo fue claro al despejar uno de los mitos más repetidos: el famoso no saludo tras un gol ante Arsenal en 2010. “Eso no fue el detonante, porque el distanciamiento venía de antes. Yo en 2008 me lesiono y ya no estaba en el día a día del plantel”, explicó.

Con el correr de los años, el vínculo cambió. Ya no hubo charlas largas, asados ni salidas después del entrenamiento. “Hasta que me retiré la relación fue de respeto, pero no era lo mismo. Ninguno buscó hablar de lo que había pasado y eso afectaba la convivencia”, reconoció. Sin embargo, dejó algo en claro: dentro de la cancha, la prioridad siempre fue Boca.

“Ibamos a muerte los dos. Nos necesitábamos y respetábamos la camiseta, al hincha y a los compañeros”, remarcó Palermo, subrayando que, pese a las diferencias personales, el compromiso futbolístico nunca estuvo en duda.

El último encuentro entre ambos fue en 2023, durante el centenario del Villarreal. Desde entonces, el trato es cordial, pero distante. “Hoy nos vemos y nos saludamos, pero no es como antes”, confesó el máximo goleador de la historia xeneize.

Sobre el presente de Boca bajo la conducción de Riquelme, Palermo eligió la cautela. Reconoció un clima institucional complejo, pero evitó polemizar. “Uno siempre quiere que a Boca le vaya bien por la gente, que es lo que hace grande al club”, expresó.

Finalmente, fue contundente al explicar por qué no se imagina dirigiendo a Boca con Román como presidente. “Somos distintos. Nos respetamos, pero no conectamos. Boca está por encima de todos. No le voy a mentir al hincha”, cerró, con la misma franqueza que lo convirtió en ídolo.