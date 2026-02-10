El fútbol sanjuanino vuelve a latir fuerte. El Torneo Apertura 2026 pone primera este sábado 14 de febrero, con una Fecha 1 repleta de cruces históricos, ilusiones renovadas y la pasión intacta en cada cancha de la provincia.

Desde las 17.30, la pelota rodará con partidos que prometen emociones fuertes. Marquesado recibirá a Trinidad, mientras que Colón chocará con Minero en uno de los duelos más atractivos de la jornada. También se medirán Atenas ante Sarmiento, San Lorenzo frente a Villa Ibáñez, Juventud Zondina contra Carpintería y 9 de Julio ante Desamparados, en un arranque que combina historia, rivalidad y expectativas.

La jornada sabatina se completará con partidos que despiertan pasiones: Peñarol frente a Alianza y López Peláez ante Defensores de Argentinos, en choques que prometen clima de fiesta. Por la noche, a las 21:30, será el turno de Unión frente a Rivadavia, bajando el telón de una jornada intensa.

Pero no habrá demasiado tiempo para descansar. El martes 17 de febrero, el Apertura continuará con la Fecha 2, confirmando un inicio vertiginoso del certamen. Minero se medirá con Marquesado, Sarmiento recibirá a Colón y Villa Ibáñez enfrentará a Atenas. Además, Carpintería jugará ante San Lorenzo y Desamparados será local frente a Juventud Zondina.

La fecha tendrá epicentro en el Estadio del Bicentenario, donde Alianza se cruzará con Unión. Completan la jornada Rivadavia frente a 9 de Julio y Trinidad ante Defensores de Argentinos y Peñarol ante López Pelaez.

Con doble fecha en apenas cuatro días, el Apertura 2026 arranca a toda máquina. Vuelve el ritual de la cancha, el abrazo de gol y la ilusión que renace cada temporada en el fútbol sanjuanino.