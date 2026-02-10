Imputan a un finquero y a su empleado por provocar un incendio que arrasó 14 propiedades en Pocito

La Justicia de San Juan avanzó en la investigación de uno de los incendios más graves ocurridos durante el temporal de viento Zonda del pasado octubre, al imputar formalmente a dos hombres por provocarlo intencionalmente. El fuego, que se desató en Pocito, arrasó con 14 inmuebles, causó la muerte de numerosos animales y dejó a una familia sin su vivienda y sus mascotas.

El hecho ocurrió el sábado 4 de octubre de 2025, en la zona de Calle 14, entre la Ruta 40 y la calle Alfonso XIII, en Pocito. A pesar de que aquel fin de semana se registraron múltiples focos ígneos en la provincia, la investigación de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) en Delitos Genéricos descartó un origen natural o accidental para este siniestro en particular. Las pesquisas determinaron que el incendio fue iniciado de manera deliberada.

El fuego, avivado por las condiciones extremas del viento Zonda, se propagó con violencia, conformando un frente de aproximadamente 1.4 kilómetros. Las cuadrillas de bomberos trabajaron durante horas e incluso días para lograr su control total. Las consecuencias fueron devastadoras: al menos 14 inmuebles resultaron afectados, se registró la muerte de caballos, cabras y mascotas, y una familia perdió su casa por completo, junto con sus tres animales de compañía, quedando en la total indigencia material.

Como resultado de la investigación, el fiscal Alejandro Mattar solicitó la imputación del finquero Sergio Trigo y de su empleado, Víctor Antonio Menéndez, por el delito de incendio. La causa judicial se sustenta, en parte, en testimonios vecinales que aseguran haber visto a Menéndez iniciar el fuego de forma deliberada.

El juez Eugenio Barbera hizo lugar al pedido fiscal y dispuso que ambos imputados queden formalmente bajo investigación por el plazo de un año. Aunque continuarán en libertad, ya que nunca estuvieron detenidos, se les impuso una serie de medidas cautelares restrictivas. La principal de ellas es la prohibición absoluta de acercarse o mantener contacto con los propietarios de los 14 inmuebles damnificados por las llamas.

La investigación judicial continuará durante los próximos 12 meses para determinar con precisión las responsabilidades penales en un caso que dejó profundas secuelas materiales y emocionales en la comunidad de Pocito.