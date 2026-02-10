Dispararon en los genitales a un joven que se resistió a un robo en Chimbas

Un violento ataque conmocionó la madrugada del sábado en el departamento de Chimbas, dejando a un joven de 22 años con una herida de bala en los genitales. Según las primeras versiones de la víctima y su acompañante, el hecho ocurrió durante un intento de asalto.

El episodio se registró pasadas las 4 de la mañana del sábado 8 de febrero, en la intersección de las calles 9 de Julio y Rivadavia, en Villa Ramos. Damián Castro (22) circulaba en motocicleta junto a su prima, de apellido Gómez, cuando, según su relato, dos sujetos los interceptaron y los encañonaron con la intención de robarles.

Al oponer resistencia al asalto, uno de los atacantes disparó contra Castro. El proyectil impactó en la zona genital del joven. Inmediatamente después, los agresores huyeron del lugar.

La acompañante tomó el control de la moto y trasladó a su primo herido en busca de asistencia médica. Durante el trayecto, se encontraron con una patrulla policial, a la que alertaron sobre lo sucedido. Damián Castro fue derivado al Hospital Guillermo Rawson, donde recibió atención y, según confirmaron fuentes judiciales, su estado de salud ya no reviste peligro.

La Comisaría 17ª tomó intervención en el caso y dio participación a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) en Delitos contra la Propiedad.