Estado de las rutas provinciales: mayoría con trabajos y dos cortes totales este 10 de febrero

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a través de su Sección Comunicaciones, informa el estado general de las rutas provinciales de San Juan para la jornada de este lunes 10 de febrero. El panorama indica que la gran mayoría de las vías se encuentran transitables con precaución, debido a tareas de mantenimiento y reparación en distintos puntos, mientras se registra una ruta intransitable y un camino cortado.

Departamentos con Circulación Restringida por Trabajos

En diversos departamentos, equipos de empresas contratistas y de Vialidad se encuentran trabajando en la red caminera, lo que obliga a circular con extrema precaución y atención a la señalización:

Valle Fértil: Las rutas RP-529 (hacia Ischigualasto, hasta la tercera estación), RP-503 (Baldes de Astica), RP-510 (Baldes del Rosario - Baldecito), RP-516 y los caminos a Sierras de Chaves/Riveros y Sierra de Elizondo (este último solo hasta donde es posible) presentan esta condición.

Iglesia: Las rutas RP-430 (en sus tramos Angualasto-Parque San Guillermo y Angualasto-Rodeo), RP-483 (Bauchaceta), RP-436 (Iglesia-Punta Negra) y RP-405 (Tudcum-Rodeo) tienen equipos en actividad.

Jáchal: La RP-444 (camino a Gualcamayo), el camino a Cantera El Refugio y la RP-456 (Eugenio Flores) requieren precaución por trabajos.

Sarmiento: Los tramos de las rutas RP-318, RP-116, RP-172 y RP-351 informados se encuentran en similares condiciones.

Calingasta: Las rutas RP-406 (Tamberías) y un sector de la RP-12 (desde km 116 hasta Puente de Pachaco) tienen maquinaria operando.

Tramos Intransitables y Cortados

Se reportan dos situaciones de corte total o parcial de la circulación:

Valle Fértil: El Camino Sierra de Elizondo se encuentra INTRANSITABLE debido a la presencia de socavones y material de arrastre en la calzada. Se recomienda evitar por completo el paso. Pocito: La RP-159 (Calle 6, desde RP-64 Calle Chacabuco al Oeste) está INTRANSITABLE por un hundimiento de la losa en un puente. Como alternativa, se habilita el Desvío por Calle Chacabuco para retomar por la RP-159, tramo que se encuentra transitable con precaución.

Recomendaciones Generales

La DPV recuerda a todos los conductores:

Respetar la señalización provisional y la velocidad reducida en los tramos con trabajos.

Mantener una distancia segura respecto a la maquinaria vial y el personal operativo.

Planificar los viajes con anticipación, considerando los cortes y desvíos informados.

Para tránsito en zonas rurales o de montaña, se sugiere consultar este informe y las condiciones meteorológicas.

Se aclara que el resto de la red vial provincial se encuentra transitable con normalidad, siempre advirtiendo sobre la necesidad de conducir con precaución. El informe se actualiza ante cualquier cambio en la condición de las rutas.