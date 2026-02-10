Después del brillo, la música y el descanso que deja el Carnaval, Brasil volverá a la rutina con un debate que promete marcar época. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva enviará al Congreso un proyecto urgente para reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin afectar los salarios, una iniciativa que ya sacude el escenario político, social y económico del país.

La propuesta, impulsada por el Partido de los Trabajadores (PT), apunta a poner fin al esquema de seis días de trabajo y uno de descanso, para establecer una semana laboral de cinco días y dos de descanso, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores brasileños sin que eso implique una pérdida de ingresos.

El proyecto llegará al Parlamento con carácter de urgencia, un mecanismo constitucional que obliga a su tratamiento en un plazo máximo de 45 días. Si ese tiempo se cumple sin debate, la iniciativa pasará a bloquear el resto de la agenda legislativa, una herramienta que el oficialismo utilizará para evitar que la discusión quede atrapada en comisiones.

“El debate es una demanda concreta de la sociedad”, sostuvo el jefe del bloque del PT en la Cámara de Diputados, Lindbergh Farias, al justificar la aceleración del trámite. Para el Gobierno, la reducción de la jornada se perfila como la próxima gran bandera, luego de medidas como el aumento del salario mínimo, la ampliación de la exención del impuesto a la renta y los programas de asistencia a familias vulnerables.

El texto contempla un período de transición y prevé mecanismos de compensación para pequeñas y microempresas, con el fin de amortiguar el impacto económico. Desde el oficialismo destacan que no se trata solo de trabajar menos, sino de trabajar mejor.

En esa línea, el ministro Guilherme Boulos recordó un estudio de la Fundación Getulio Vargas que analizó la experiencia de 19 empresas brasileñas: el 72% aumentó sus ingresos tras reducir la carga horaria. “Un trabajador más descansado es más productivo. Con solo un día libre, muchas veces ese tiempo se va en tareas domésticas y se vuelve al trabajo agotado”, explicó.

El proyecto, sin embargo, enfrenta una fuerte resistencia del sector empresarial. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) calificó la iniciativa como una “trampa populista” y advirtió sobre altos costos para el Estado y las empresas, en un contexto económico aún frágil.

Más allá de las tensiones, el debate brasileño se inscribe en una discusión global. Países como México y Chile ya avanzaron en la reducción de la jornada laboral, mientras América Latina busca un delicado equilibrio entre productividad, competitividad y derechos laborales.