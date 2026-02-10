El viaje que debía ser el inicio de una nueva ilusión terminó envuelto en fuego y conmoción. Camino a El Calafate, donde el próximo fin de semana se disputará la primera fecha del Turismo Carretera 2026, el equipo Savino Sport vivió un episodio tan impactante como doloroso.

En cercanías de Sierra Grande, sobre la ruta rionegrina, el camión semi remolque de la escudería se incendió por completo. En su interior viajaban herramientas, repuestos, equipamiento clave y hasta el Ford Mustang que conduce el arrecifeño Nicolás Trosset, que quedó totalmente destruido por las llamas.

Publicidad

Las imágenes del siniestro estremecieron al mundo del automovilismo. El fuego avanzó con rapidez y consumió todo a su paso, dejando pérdidas materiales enormes. Afortunadamente, según confirmaron fuentes del equipo, no hubo personas heridas, un alivio dentro de un escenario devastador.

Las causas que originaron el incendio aún no fueron determinadas, aunque el hecho ocurrió en plena ruta, durante el traslado habitual rumbo al sur del país. El silencio posterior al fuego contrastó con el golpe anímico que significó para mecánicos, ingenieros y el propio piloto, que veían cómo meses de trabajo quedaban reducidos a cenizas.

Publicidad

Sin embargo, en medio del dolor apareció lo mejor del automovilismo argentino. La solidaridad no tardó en llegar. Equipos rivales, colegas del Savino Sport y pilotos del TC comenzaron a comunicarse para ofrecer ayuda, repuestos y logística, con el objetivo de que el equipo pueda rearmarse y volver a pista lo antes posible.

El Turismo Carretera, una vez más, mostró que es mucho más que velocidad y fierros. Es compañerismo, empuje colectivo y manos tendidas en los momentos más difíciles. Hoy, el desafío del Savino Sport no es solo correr, sino levantarse. Y el camino, aunque golpeado, ya empezó a reconstruirse.