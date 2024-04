A mediados de este 2024, se estima junio o julio, la Justicia de San Juan implementaría la justicia restaurativa para aquellos menores de edad que delinquen. En la recta final de su aplicación, este tipo de justicia está orientada a los menores como una alternativa para ser reinsertados en la sociedad y no continúen en actividades delictivas. Desde la Corte de Justicia provincial, en colaboración con el especialista español que está desarrollando el programa, Raúl Calvo Soler, vienen trabajando y ultimando detalles para que empiece a regir el sistema, el cual funcionará, en una primera etapa, en colaboración de las municipalidades del Gran San Juan. El ministro de la Corte, Juan José Victoria, dialogó con DIARIO HUARPE y explicó de qué se trata este sistema y cuáles son los fines de su aplicación, que propone como una alternativa más eficiente que el proyecto de ley que intenta bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

Según se pudo conocer, este programa ha dado muy buenos resultados a lo largo del mundo y ya se está aplicando en provincias como Córdoba, Buenos Aires y próximamente en Rosario. “Estamos en la recta final. Este programa es bastante completo y complejo. No se trata de una mediación o probation”, dijo Victoria. Explicó que será aplicada a aquellos menores que no se le pueden aplicar cargos penales, como así también a los menores de entre 16 a 19 años que recibirán su condena por el delito que cometan y podrán ser derivados a este programa de reinserción social. “Lo que hace el juez, de acuerdo al delito o infracción cometida, es derivarlo al programa restaurativo. Ahí va a tener un seguimiento de un facilitador, que es gente que se está capacitando para esto”, explicó el cortista.

El procedimiento que se lleva a cabo en la restauración pone a todas las partes frente a frente para que se establezca un diálogo. El juez junta a la víctima y al victimario y se le hace entender a quien ha cometido el delito que lo que realizó está mal, sobre todo por el daño que causó a la víctima. “Le explican al menor la forma en que tiene que reparar el daño, que es saliendo de este ambiente y no continuar dañando a nadie más”, señaló Victoria. Por último, se le establece una tarea o trabajo al joven, según se lo indique la municipalidad donde viva, para que pueda reinsertarse en la sociedad y alejarse del mundo delictivo.

Las municipalidades van a formar un rol relevante, puesto que trabajarán en conjunto con la Justicia, ya que los empleados planta permanente del municipio podrán especializarse para ser los facilitadores, el nexo entre la justicia y el menor, y quien le dará un seguimiento al proceso. Por último, Victoria añadió que las municipalidades deberán brindar un listado de los clubes o centros donde los chicos podrán cumplir sus tareas asignadas. A modo de ejemplo, Victoria explicó que “si un menor tira al suelo a una señora y le roba su cartera, se analizará el contexto social del menor, si debería continuar viviendo en su casa o debería comenzar a trabajar en algún club que haya dispuesto la municipalidad”.

“Yo desde mi rol como ministro de la Corte estoy muy comprometido. Es un proceso en el que se le hace conocer al menor a través del facilitador, que estará preparado para eso, de que hay otro mundo, que no es el de la delincuencia”, dijo el profesional.

Si bien el sistema se aplicará próximamente en San Juan, que podría llegar a ser a mitad de año, los resultados se darán a un mediano o largo plazo porque lo que hace la justicia restaurativa es sacar del ámbito delictual al joven. “Muchas veces hay familias que mandan a robar a sus hijos porque son inimputables. Los resultados se verán cuando estos menores sean jóvenes de 25 años y no estén sumergidos en el ambiente delictual”, aseguró el ministro.

Por último, Victoria manifestó que cree que es una solución muy humana. “Con esto no queremos decir que no se debe juzgar ni penar a quienes cometen los delitos. No somos garantistas de nada. Lo que decimos es que tratemos al chico que está en contacto por primera vez con la ley penal. Someterlos a este tipo de programa va a tratar de que, justamente, el chico salga del ambiente que lo hace delinquir, pero no tiene nada que ver con un castigo”, añadió el ministro de la Corte. Finalizó comentando que esta alternativa y complemento de la justicia va a ayudar mucho más que bajar la edad de la imputabilidad, iniciativa que se propone a nivel nacional y que podría ser debatida prontamente.

La justicia restaurativa y la baja de edad de imputabilidad

Desde el gobierno nacional propusieron un proyecto de ley que será presentado la próxima semana en el Congreso para su debate. El mismo trata sobre la baja de edad de la imputabilidad para posicionarla en 14 años. Esto, a pesar de ser polémico debido a los conflictos internacionales que podría ocasionar, para Victoria no es la solución. “Lo que vamos a hacer con bajar la edad de imputabilidad es seguir aplicando leyes que ya fracasaron. Se aplica una pena, la persona cumple su condena y continúan reincidiendo”, argumentó el ministro de la Corte.

Próximas reuniones

Quien está desarrollando el sistema de la justicia restaurativa, el español Raúl Calvo Soler, asistirá este viernes 12 de abril a una reunión junto con el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez y los jefes de la Policía de San Juan para ultimar los detalles desde esta entidad. “De cada una de las instituciones van a salir facilitadores que se van a especializar para poder llevar a cabo el programa”, dijo el abogado Victoria.