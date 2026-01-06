A qué famosa Wanda Nara la hizo separar y la dejó en una ruina emocional

La reconocida periodista Susana Roccasalvo, quien actualmente destaca en la pantalla de Canal 9 y como participante de Masterchef Celebrity, compartió los detalles de un inusual desencuentro amoroso provocado por la conductora del reality de cocina.

Al ser consultada sobre su presente sentimental, la entrevistada fue contundente: “Tuve novietes. Ahora, Wanda Nara se encargó de echarme a uno”. El alejamiento se produjo tras una charla televisada sobre la complejidad de las relaciones actuales, donde Roccasalvo señaló: “Porque hay un gran desencuentro de parejas, tanto entre los más jóvenes como en los adultos. Hoy nadie quiere compromiso. Yo tampoco, pero no al extremo de esa falta de compromiso que tienen los hombres. Resulta que conocí a alguien a través de amigos en una cena. Y la cosa iba bien pero muy light”.

El punto de quiebre ocurrió frente a las hornallas de la competencia cuando Nara la interrogó sobre su situación personal. La periodista relató que le había aclarado previamente: “Novio no tengo; tengo a alguien que, bueno, nos conocemos. Pero hoy los hombres no quieren compromiso”. No obstante, la situación escaló cuando Wanda le preguntó si el hombre en cuestión era un "chongo". “le dije que sí. Eso salió al aire y al muchacho en cuestión no le causó mucha gracia”, confesó Roccasalvo sobre la exposición del vínculo. Respecto a las consecuencias, añadió: “No lo tomó bien. ¿Sabés lo que pasa? Me acaba de saludar hace poco por las fiestas y todo. Pero no era una relación fuerte. Todavía no llegó la persona. Le dije a Wanda que ahora me va a tener que buscar algún jeque árabe (risas). Tuve otros en este tiempo. Pocos, pero tengo que reconocer que Charly me dejó la vara alta”.

La conductora de Implacables aprovechó para profundizar en la huella que dejó su marido, Charly, destacando el trato y la independencia que caracterizó a su pareja. Sobre aquel vínculo, recordó: “No solamente es el gran amor. Sobre todo, cómo te tratan. Él y yo nos encontramos en un momento especial de nuestras vidas. Charly me llevaba 12 años, había tenido dos esposas antes y se dio cuenta de que la relación conmigo iba a ser totalmente diferente. Porque soy una mujer totalmente independiente. Cuando la mujer depende económicamente del hombre, en algunos casos, el hombre se convierte un poco en el proveedor y en el dueño de la situación. Charly encontró en mí una mujer que no le decía: ‘Me tengo que comprar ropa o la comida’. Al contrario: él se vino a vivir a mi casa porque tenía que dejar su departamento, que alquilaba transitoriamente, y en eso me conoció a mí. Pidió un año más de extensión y como nos fue muy bien como pareja, se vino a vivir a mi casa”.

Esa etapa de su vida estuvo marcada por la libertad compartida, incluso en momentos de incertidumbre laboral. Según relató: “Después nos casamos, justo terminó el programa que hacía en Canal 26 y quedé dos años sin trabajo. ¡No te puedo explicar lo que viajamos esos dos años! Yo viajaba con mi tarjeta y él no quería porque pagaba absolutamente todo. Pero a mí se me cantaba comprarme una remera o un vestido dos iguales de diferente color y me los compraba. Entonces él empezó a ver una mujer con una vida ya hecha, con una personalidad marcada y que no le gustaba pedirles a los hombres. Me encanta que me regalen, pero no soy de pedir nada. Ahora, el 20 de enero, se cumplirán diez años de su muerte”.

Finalmente, reflexionó sobre el proceso de duelo que compartieron ante la enfermedad terminal de su esposo, quien era médico especialista en dolor. “¡Se me pasó volando! Si vos me decís cuánto hace, te diría cuatro años. Claro que lo extraño pero el duelo lo comencé con él. Lo hicimos juntos. Charly era médico y al tener la especialidad en dolor, manejaba mucho todos los pacientes en estado terminal. Convivía con la muerte y sabía muy bien todo lo que le estaba pasando. Había días que nos abrazábamos y yo lloraba mucho. Él me decía: ‘Llorá, llorá’, y él también lloraba. La pasó muy mal porque sabía muy bien todo lo que le estaba pasando. Empecé ese duelo un año antes, cuando nos enteramos y al poco tiempo de haberme casado”, concluyó la periodista.