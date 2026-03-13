El Gobierno nacional confirmó que 984 argentinos fueron repatriados desde el inicio del conflicto armado en Medio Oriente. Los ciudadanos se encontraban en distintos países de la región cuando comenzaron los ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel y quedaron varados debido al cierre del espacio aéreo y la cancelación masiva de vuelos.

El canciller Pablo Quirno informó a través de su cuenta oficial en la red social X que el regreso se concretó mediante un puente aéreo entre Dubái y Buenos Aires, coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con la red de embajadas y consulados argentinos en la zona.

“Gracias al trabajo de nuestras Embajadas y Consulados en Emiratos Árabes Unidos (635), Israel (288), Qatar (47) y Jordania (14), 984 argentinos que se habían visto afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos ya se encuentran en nuestro país”, escribió el funcionario.

Según detalló Cancillería, la mayor parte de los ciudadanos repatriados estaba en Emiratos Árabes Unidos, con 635 personas. En Israel había 288 argentinos, mientras que 47 estaban en Qatar y 14 en Jordania.

Quirno también indicó que el Gobierno continúa monitoreando la situación en la región. “Seguimos monitoreando la evolución de la situación en la región y recomendamos seguir de cerca las indicaciones de nuestra red consular”, señaló en la publicación.

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Fuerte impacto en el tráfico aéreo

El operativo de repatriación se desarrolló en medio de una fuerte reducción del tráfico aéreo en Medio Oriente. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, numerosas aerolíneas suspendieron sus operaciones y varios aeropuertos quedaron con servicios limitados.

Uno de los más afectados es el aeropuerto de Dubái, que actualmente funciona con cerca del 30% de su capacidad habitual. La interrupción del tráfico aéreo es considerada la más grande en la región desde la pandemia.

De acuerdo con datos de la firma de análisis aeronáutico Cirium, alrededor de 18.000 vuelos fueron cancelados desde el inicio del conflicto con origen o destino en Medio Oriente. La situación impactó en aeropuertos clave como los de Israel, Dubái, Qatar, Abu Dhabi y Líbano.

Mientras continúa la inestabilidad en la zona, Cancillería mantiene la coordinación con la aerolínea Emirates para atender posibles nuevas situaciones de argentinos que permanezcan en la región.