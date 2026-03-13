Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina secuestraron estupefacientes a dos ciudadanos de nacionalidad chilena durante un operativo realizado en la zona de Valles Cordilleranos, en el departamento Calingasta. El procedimiento fue llevado adelante por personal del Escuadrón 26 Barreal en el marco de la Operación Veranadas correspondiente a la temporada 2025-2026.

Según informaron fuentes oficiales, los gendarmes realizaban patrullajes a caballo en el sector de pasturas conocido como Las Garzas cuando identificaron un ruco, una vivienda informal en la que se encontraban dos hombres de nacionalidad chilena.

Durante el control y la inspección de sus pertenencias, los uniformados detectaron dos bolsas de nylon. Una de ellas emanaba un fuerte olor a marihuana, mientras que la otra contenía una sustancia blancuzca.

Ante esa situación, se realizaron pruebas de campo mediante el test narcótico. El resultado confirmó la presencia de cocaína, con un peso aproximado de un gramo. Además, se secuestraron 42 gramos de cannabis sativa y 3.600 semillas de marihuana.

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Entre las pertenencias de los hombres, los efectivos encontraron cocaína y una bolsa con marihuana y miles de semillas.

Tras el hallazgo, intervino la Fiscalía Federal de San Juan, que dispuso el decomiso de los estupefacientes y que los dos ciudadanos quedaran supeditados a la causa judicial.

Desde la fuerza indicaron que el operativo se desarrolló en el marco de los controles vinculados a la Operación Veranadas, un dispositivo que se implementa cada verano para supervisar el ingreso de crianceros chilenos con su ganado a territorio argentino para tareas de pastoreo en la zona cordillerana.