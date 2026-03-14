El cantante de Grupo Green, Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz, de 53 años, más conocido como Chelo Torres, fue detenido después de que una “influencer” le denunciara por violación, unos hechos que habrían sucedido en el asiento trasero del Volkswagen Suran del artista la madrugada del pasado lunes mientras el vehículo se encontraba estacionado en la localidad argentina de La Tablada.

La víctima, identificada con las iniciales A.E., de 43 años, declaró que trabaja realizando transmisiones en vivo de contenido musical en las redes sociales, motivo por el cual estaba en contacto con el músico, a quien accedió a ver pensando que tendría la oportunidad de entrevistarlo.

Tras la denuncia, el popular cantante de cumbia tropical fue detenido en su casa de la ciudad de Villa Fiorito, donde la Policía aprehendió tres computadoras, dos teléfonos y su automóvil, según reporta TN.

Torres tiene antecedentes penales. En 2009 fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel por el abuso sexual a una menor de edad.

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El proceso inició tres años antes, cuando una mujer le denunció por haber abusado de sus tres hijas, dos adolescentes y una pequeña de seis años. Encontró al acusado con una de las menores en la cama, por lo que lo echó de casa y lo denunció a la Policía. El hombre se fue con una de las hijas, de 15 años, con la que convivió durante medio año y a la que dejó embarazada.

Torres fue juzgado y condenado por las agresiones sexuales a la menor de las niñas, ocurridas entre 2004 y 2006.