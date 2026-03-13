El Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol suspendió por un año y medio a Gustavo Naveda, defensor de Trinidad. El futbolista golpeó a un rival de López Peláez tras un partido y lo dejó inconsciente. Además de la sanción deportiva, enfrenta una causa penal por lesiones.

La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó este viernes la sanción oficial contra Gustavo Naveda, futbolista de la Primera División del club Atlético Trinidad. El jugador recibió una suspensión de 18 meses de manera ininterrumpida por la agresión cometida contra Matías Esterman (también identificado como Erick Esterman en los informes) el pasado 21 de febrero

El incidente ocurrió al finalizar el encuentro entre Trinidad y López Peláez, que terminó con la victoria de este último por 3 a 0. Según los testimonios y el informe arbitral, se desató una pelea en el campo de juego donde Naveda golpeó al jugador rival, provocándole una fractura maxilar y pérdida de conocimiento.

Inclusión en Tribuna Segura

Además del castigo deportivo, la Liga puso el caso a disposición de la Secretaría de Seguridad de San Juan. Se evalúa incorporar a Naveda al programa Tribuna Segura, lo que le impediría ingresar a cualquier estadio de la provincia durante el tiempo que dure la medida.

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Esta solicitud fue impulsada por la Policía de San Juan para que los disturbios graves en las canchas tengan consecuencias más allá de lo estrictamente futbolístico.

Situación judicial

En el ámbito penal, el caso está a cargo del juez de Garantías Eugenio Barbera. El pasado 24 de febrero, Naveda fue imputado por el delito de lesiones. El magistrado definió un plazo de cuatro meses para la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Aunque el acusado permanece en libertad, debe cumplir reglas de conducta estrictas, como presentarse cada 40 días en la comisaría y no entorpecer la investigación.

Por su parte, el Tribunal de Penas resolvió levantar la suspensión provisoria que pesaba sobre Esterman, el jugador agredido.