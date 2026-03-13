El Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, ubicado en la localidad bonaerense de El Palomar, realizó la primera ablación de un corazón pediátrico en asistolia controlada mediante Perfusión Regional Normotérmica (PRN). Mediante este procedimiento cardiovascular, que se desarrolló en febrero pasado pero que trascendió esta semana, se marcó un precedente histórico en la salud pública argentina, y, en concreto, se logró el objetivo principal: salvar la vida de un paciente que esperaba la donación urgente de un corazón.

La donación en asistolia controlada mediante PRN representa una modalidad avanzada en el campo de la procuración de órganos en todo el mundo. El Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Posadas es pionero en su implementación -tanto en la institución como en otros centros del país- desde alrededor de 2023, momento a partir del cual hicieron ablaciones de hígado, riñón y córneas.

Por primera vez en el hospital público se llegó a un hito médico sin precedentes.

En 2025, el Posadas fue el primero en Latinoamérica en poner en práctica esta modalidad en casos pediátricos. La operación de ahora es el primer caso en Latinoamérica de la ablación aplicado a un corazón en un hospital público. El Hospital Italiano, de gestión privada, fue el primero en realizar esta técnica innovadora en el continente sudamericano en octubre del año pasado. El receptor de ese caso puntual fue Felipe Palagani, un bebé neuquino.

En rigor, la operación se concreta cuando un paciente que es diagnosticado con un cuadro irreversible acepta donar sus órganos de un modo particular: luego de la evaluación de su situación, y por decisión consensuada entre paciente o familiares y profesionales, se le retira de forma paulatina las medidas de soporte vital o la adecuación del esfuerzo terapéutico. Así, se convierte en “un donante a corazón parado”.

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En tanto, la PRN permite oxigenar y preservar los órganos tras el fallecimiento del donante mediante el restablecimiento controlado del flujo sanguíneo, para evitar su deterioro, mejorando su vitalidad y el pronóstico de los receptores. Así, con este proceso, se puede salvar la vida de otro paciente en espera de un órgano. Por este motivo es que se suele decir que la donación es "una decisión que salva vidas“.

El equipo interdisciplinario logró la primera donación de corazón pediátrico en asistolia controlada

Según informó el Ministerio de Salud, el procedimiento se llevó a cabo gracias a la donación realizada por un paciente de tres años del Hospital Posadas que “se encontraba internado desde hacía más de un año en el Sector de Crónicos de la Terapia Intensiva Pediátrica, con diagnóstico de enfermedad neurológica crónica, refractaria, con dependencia tecnológica”.

Tras confirmarse la irreversibilidad del cuadro clínico del paciente, la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) coordinó el operativo junto al Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires (CUCAIBA), el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y los equipos ablacionistas.

Hospital Posadas. Juan Kiang, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular Infantil.

“La decisión solidaria de su familia permitió establecer un hito en el sistema nacional de trasplantes, constituyéndose en el primer caso de ablación cardiaca en un hospital nacional por asistolia controlada en la Argentina“, precisó el organismo nacional. “El éxito de este procedimiento fue el resultado de un intenso trabajo interdisciplinario. El equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos y la Terapia Intensiva brindaron un acompañamiento integral a la familia, garantizando el respeto a la dignidad y el alivio del sufrimiento del paciente“, puntualizó.

Juan Kiang, el jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular Infantil del Hospital Posadas, dijo que la operación de ablación y el trasplante del corazón se concretaron a comienzos de febrero. “El receptor es un niño argentino que tenía una miocardiopatía dilatada, que estaba internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires en lista de espera por un corazón, con prioridad de órgano ni bien surgiera la posibilidad”.

Asimismo, indicó que el trasplante de corazón “le fue muy bien”, y precisó que tras quedar en observación médica un tiempo, ya fue dado de alta, quedándole a los padres la responsabilidad de realizarle los estudios correspondientes a futuro.

A partir de estos casos exitosos, Kiang se mostró optimista sobre la aceptación que este procedimiento está teniendo en los grupos de profesionales de la medicina. “Nos pone realmente contentos y orgullosos que con este logro demostremos que esta técnica es posible en un hospital público, que es posible ponerla al servicio del sistema de trasplantes. Sobre todo nos alegra generar confianza en otros equipos, tanto aquí en Buenos Aires como en cualquier lugar del país”, concluyó.

La operación cardiovascular inédita se logró con el trabajo interdisciplinario de Gabriela Anríquez, enfermera de Cuidados Paliativos Pediátricos; Hernán Antelo, médico de Cirugía Cardiovascular Pediátrica; Alicia Bustos, médica de Unidad de Crónicos de la Terapia Intensiva Pediátrica; Lucía Vissani, médica Jefa de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT); Andrés Podestá, médico a cargo de la Unidad de Crónicos de la Terapia Intensiva Pediátrica; Silvana Lugo, médica Terapia Intensiva Pediátrica y de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT); y Juan Kiang, el jefe de Servicio de Cirugía Cardiovascular Infantil.



