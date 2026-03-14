Personal de la Unidad Rural N°3 realizó distintos procedimientos vinculados a delitos rurales en el departamento Caucete, donde lograron recuperar tomates y pasas de uva sustraídas de fincas de la zona y detener a un joven de 12 años y a otro de 20 años.

El hecho es investigado como hurto con intervención de la UFI Flagrancia y también el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. La damnificada fue Finca Nueva, ubicada en Caucete.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, los efectivos tomaron conocimiento del hecho a través de un llamado telefónico que alertaba sobre personas desconocidas que habían sustraído cajones de madera con tomates del interior de la finca.

El secuestro consistió en dos bolsas llenas de tomates y una de pasas de uva.

Tras realizar recorridas por las inmediaciones, los uniformados lograron aprehender en las cercanías a un menor de 12 años, mientras que otros dos sospechosos se dieron a la fuga. En el procedimiento se secuestró una bolsa de nailon y dos cajones de madera con aproximadamente 40 kilos de tomates.

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Por disposición del juez Jorge Toro, el menor fue entregado a sus progenitores, mientras que los elementos secuestrados fueron restituidos al propietario de la finca.

Detenido con pasas y tomates robados

En un segundo procedimiento, personal policial realizaba recorridas por calle Juan José Bustos y Patricias Sanjuaninas, también en Caucete, cuando observaron a tres hombres caminando por los callejones de fincas de la zona transportando bolsas.

Al intentar entrevistarlos, dos de los sospechosos arrojaron las bolsas y escaparon, mientras que los efectivos lograron detener al restante, identificado como Alejandro Joel Vílchez, de 20 años, domiciliado en ese departamento.

Durante el procedimiento se secuestraron tres bolsas que contenían pasas de uva y tomates variedad perita, con un peso aproximado de 20 kilos de tomate y 10 kilos de pasas.

Los productos fueron reconocidos por los propietarios de las fincas Nuevo Mundo y Nueva, por lo que fueron restituidos por disposición de la UFI de Flagrancia, mientras que el joven quedó vinculado a la causa por hurto simple.