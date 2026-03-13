Gracias a la investigación ejecutada por los efectivos policiales de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5, se logró la recuperación de un rodado a pocas horas de haber sido denunciado por robo.

El procedimiento tuvo lugar el pasado 12 de marzo en la zona de Callejón García y Calle Perona, en el departamento de Rawson. Allí, los investigadores procedieron al secuestro de una camioneta Toyota Hilux de color blanco.

Para garantizar la legitimidad del hallazgo, especialistas de la sección realizaron una pericia exhaustiva sobre el vehículo, confirmando de manera fehaciente que se trataba del mismo rodado denunciado poco tiempo antes.

La camioneta contaba con un pedido de secuestro vinculado a una causa por Robo, con intervención de la Comisaría 3°. En el caso intervino la UFI de Delitos Contra la Propiedad, específicamente el Ayte. Fiscal Dr. Pablo Quiroga, quien tras ser interiorizado de los pormenores del hallazgo, dispuso el secuestro formal del vehículo para los trámites legales correspondientes.