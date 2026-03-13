El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, llegó a San Juan con una agenda política que combina dos ejes de fuerte impacto institucional y ambiental: el impulso de una ley provincial de acceso a la información pública y el debate en el Congreso por una eventual modificación de la Ley de Glaciares.

La primera actividad, acompañado por el referente local de la CC-ARI Fabricio Fachineti, fue en la Legislatura de la Provincia de San Juan, donde fue recibido por los diputados bloquistas Luis Rueda y Federico Rizo. En el encuentro intercambiaron experiencias vinculadas al Acceso a la Información Pública, un tema que el partido de la estrella viene impulsando en San Juan, una de las cuatro provincias que aún no la tiene.

Según explicó Ferraro, este tipo de normas permiten que ciudadanos, periodistas y organizaciones puedan acceder a datos vinculados a decisiones del Estado y al manejo de recursos públicos. Para el dirigente de la Coalición Cívica, avanzar en esa legislación representaría “un paso institucional importante” para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Pero la agenda del diputado no se limita al plano institucional. Otro de los ejes centrales de su visita a San Juan es el debate que se desarrolla en el Congreso sobre posibles cambios en la Ley de Glaciares, una norma clave para las provincias cordilleranas donde conviven el desarrollo minero y la preservación de los recursos hídricos. En ese marco, Ferraro participará de encuentros con glaciólogos e investigadores del CONICET para intercambiar perspectivas sobre la situación de los glaciares y los desafíos vinculados al cuidado del agua en la región.

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También viajará al departamento Jáchal para reunirse con integrantes de la Asamblea Jáchal No se Toca, uno de los espacios ambientalistas más activos en la provincia en relación con el debate minero. Además, tiene previsto recorrer el Dique Cuesta del Viento, uno de los principales reservorios hídricos de San Juan.

En una entrevista concedida al programa radial San Juan en Noticias, que se emite por Radio Mitre San Juan 95.1, Ferraro fue crítico con la iniciativa que impulsa cambios en la Ley de Glaciares. “El proyecto es totalmente regresivo”, afirmó el legislador. Sin embargo, aclaró que su postura no implica desconocer la importancia del desarrollo productivo en las provincias cordilleranas. “Esto sin desconocer una mirada de desarrollo y productiva, pero la ley de glaciares no ha atentado contra el desarrollo”, sostuvo.

Para respaldar su planteo, el diputado comparó datos de inversión minera antes y después de la sanción de la norma. “Si uno toma un período del 2001 al 2009 sin ley de glaciares, las inversiones fueron de 12.000 millones de dólares. En cambio, tomando un período similar, entre 2015 y 2025, ya con la ley vigente, ascendieron a 45.000 millones de dólares, es decir un crecimiento de más del 250%”, explicó.

Desde su mirada, el proyecto que impulsa cambios en la legislación podría debilitar instrumentos clave del sistema de protección ambiental. “Creo que lo que realmente quieren es debilitar lo que ha sido el inventario nacional y romper con una ley de presupuestos mínimos, tal cual manda el artículo 41 de la Constitución Nacional”, advirtió.

Ferraro también remarcó que el debate excede a las provincias cordilleranas donde se desarrollan proyectos mineros. “Acá hay que ser claros: los recursos naturales pertenecen a las provincias, pero no están en juego solamente los recursos de las provincias cordilleranas”, afirmó.

Según explicó, la protección de glaciares y del ambiente periglacial tiene implicancias que van más allá del territorio donde se ubican esos ecosistemas. “Con los glaciares y el ambiente periglacial estamos hablando de cuencas hídricas y acuíferos que pueden comprometer a otras provincias”, señaló.

En ese marco, el legislador insistió en que el eje del debate debe centrarse en la protección del recurso hídrico. “Estamos hablando de nada más y nada menos que de un recurso estratégico y vital como es el agua”, concluyó.

La visita de Ferraro se da en paralelo al debate que se desarrolla en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde se analiza una eventual modificación de la ley y donde se convocó a una audiencia pública prevista para el 25 y 26 de marzo, que ya reúne a decenas de miles de inscriptos entre especialistas, organizaciones y ciudadanos interesados en participar del proceso.

Mientras tanto, el dirigente de la Coalición Cívica busca aprovechar su paso por San Juan para escuchar a los distintos actores involucrados en una discusión que combina desarrollo económico, minería y preservación ambiental, tres temas que atraviesan de lleno la agenda política de la provincia.