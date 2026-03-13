La publicación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sobre el pedido de la empresa Vicuña Corp para construir y explotar una nueva línea eléctrica de 500 kV destinada a abastecer sus proyectos mineros en la cordillera norte de San Juan generó distintas interpretaciones en el ámbito político y productivo de la provincia. Respecto al alcance del proyecto, el vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Roberto Ferrero, explicó los detalles del proceso administrativo y técnico durante su participación en el programa Café de la Política, que se emite de lunes a viernes por Huarpe TV.

Ferrero consideró que la iniciativa representa una señal positiva para el desarrollo energético y minero de la provincia. “Es una excelente noticia que Vicuña anuncie la inversión de la línea de 500 kV”, afirmó, y explicó que la empresa siguió el procedimiento previsto para este tipo de obras, ya que se trata de infraestructura vinculada al sistema eléctrico nacional.

Según detalló, la compañía presentó su solicitud ante el organismo regulador nacional y “siguió el proceso vigente por ser una línea nacional y solicitó el acceso a lo que está construido y poder realizar obras para ‘enchufarse’ ante el ente nacional que es el ENRE”. Uno de los puntos que generó debate es el pedido de reserva de capacidad energética para los proyectos mineros. Sobre ese aspecto, Ferrero explicó que “solicita que el 90% de la capacidad nueva que se crea se le asigne y se le reserve. Si uno lo piensa desde el sentido común, es lógico que se reserve capacidad para su emprendimiento tras la inversión que hace”.

El funcionario también aclaró el procedimiento que sigue el organismo nacional ante este tipo de pedidos. “El ENRE recibió esto y, en cumplimiento con la normativa, lo divulga como lo prevé la norma y establece que si en diez días no hay objeciones queda aprobado”, explicó.

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Sin embargo, desde el organismo regulador provincial y el Gobierno de San Juan plantearon que, por la magnitud de la obra y su impacto en el sistema eléctrico, es necesario abrir una instancia de debate público antes de tomar una decisión definitiva.

“Desde el EPRE, junto al Gobierno, dijimos que la importancia de las obras hace necesario que previamente a definir todo debe realizarse una audiencia pública con actores sociales, incluidas otras empresas”, señaló Ferrero.

En ese sentido, adelantó que el organismo nacional convocará a una audiencia pública en la que podrán participar distintos sectores interesados en el proyecto. “El ENRE convocará a la audiencia pública en la que podrán presentarse los actores sociales que lo requieran”, indicó. Además, adelantó que “nos vamos a presentar a la audiencia para manifestar que ya hay líneas construidas que se realizaron con el aporte, parcialmente, de todos los usuarios de San Juan. Entonces cualquier nueva incorporación debe reconocer ese esfuerzo de los usuarios y vamos a solicitar esto”, aseguró.

El funcionario también pidió analizar la obra con una mirada estratégica y de largo plazo, teniendo en cuenta el crecimiento esperado de la demanda energética en la provincia, especialmente en relación con el desarrollo de nuevos proyectos mineros en la cordillera.

“Estamos hablando de líneas para varias décadas, ya que la que se presentó es la primera de las obras y no la última, por eso debemos pensarlo en perspectiva de mediano y largo plazo”, concluyó.

El debate sobre la línea de 500 kV se produce en un contexto en el que San Juan busca ampliar su infraestructura energética para acompañar el crecimiento de la actividad minera y otras inversiones productivas, un escenario en el que la planificación del sistema eléctrico aparece como uno de los desafíos clave para los próximos años.

Textuales

Roberto Ferrero / Vicepresidente del EPRE