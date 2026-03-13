El derrumbe de un estacionamiento subterráneo en el complejo de edificios Estación Buenos Aires, de Parque Patricios, sigue sumando capítulos que a medida que avanza la investigación, van emergiendo nuevas irregularidades.

El administrador a cargo del sector del complejo afectado, declaró ante la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 31 y aseguró que los directores de la empresa COSUD, a cargo de la construcción e investigada por “estrago culposo”, no respondieron a siete llamados de reclamo por filtraciones ni existía un plano de evacuación.

El administrador explicó ante la fiscalía que él era el encargado de llevar el cobro de expensas y elevar los reclamos de los vecinos que vivían en el sector afectado. Desde ese rol pudo precisar que entre 2022 y enero de este año participó en nueve asambleas de vecinos por reclamos en los que se denunciaban las filtraciones.

El primer reclamo fue elevado en enero de 2022 y dirigido a la casilla oficial del Banco Hipotecario, que estaba a cargo del fideicomiso, la construcción, la entrega y mantenimiento.

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La empresa COSUD, según el relato del administrador, respondió a los reclamos de los vecinos recién a fines de 2023 y se evaluó alcanzar un acuerdo legal con la empresa, como había ocurrido con vecinos afectados de otra zona del complejo habitacional.

El preacuerdo con la empresa no había quedado por escrito y se cayó, por lo que los vecinos junto al administrador buscaron, desde 2025, otra empresa que realizara un presupuesto para reparar las filtraciones, que provenían del sector del parque tras los días de lluvia o cuando se rompía el sistema de riego.

La última asamblea se realizó en enero de este año, cuando aún no habían conseguido otra empresa que tomara el trabajo de reparación. El resto es la historia que se conoció el martes 3 de marzo, cuando por la madrugada la losa del estacionamiento colapsó, dañando unos 60 autos y forzando el desalojo preventivo de 300 personas.

Ante la emergencia, el Gobierno de la Ciudad informó que los vecinos que no contaran con un lugar donde quedarse recibirían alojamiento garantizado para pasar la noche, mientras se evaluaba el estado estructural de las torres.

Los vecinos del complejo habitacional exigen que la investigación caiga sobre los directivos de la compañía. Una de las presentaciones ante el Poder Judicial está patrocinada por los abogados Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin.

Esta semana, los letrados denunciaron el ingreso de maquinaria pesada al predio que podría haber modificado pruebas clave. Según el relato de los vecinos denunciantes, cuatro días después del colapso, una retroexcavadora ingresó al área afectada sin aviso previo y con presencia de personal jerárquico de COSUD.

La presentación sostiene que ese movimiento en la zona del derrumbe podría haber alterado elementos importantes para determinar las causas del siniestro.