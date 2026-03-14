Detuvieron a “El Buitre”, acusado de amenazar con un arma tras ingresar al Club Alfiles. Este es un hombre con antecedentes por delitos contra la propiedad y fue detenido este viernes luego de una investigación policial por un hecho ocurrido a comienzos de semana en un club del departamento Rivadavia.

Se trata de Iván Calívar, alias “El Buitre”, quien fue apresado tras una serie de allanamientos realizados por personal de la Comisaría 38ª, con intervención de la UFI Genérica a cargo de la fiscal Daniela Pringles.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento fue el resultado de tareas investigativas encabezadas por el comisario Quintero, con colaboración de personal de Brigada bajo la supervisión del subcomisario Gómez.

La investigación se originó a partir de un hecho ocurrido el pasado lunes en el Club Alfiles, ubicado sobre calle Pellegrini, en Rivadavia. De acuerdo con la denuncia, el sospechoso habría violentado la tela perimetral del predio para ingresar al club.

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En ese momento fue sorprendido por el encargado del lugar, situación ante la cual el sujeto se retiró rápidamente. No obstante, antes de huir habría amenazado de muerte al trabajador portando un arma de fuego, lo que motivó la intervención policial y el inicio de la causa.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, la fiscal Pringles solicitó órdenes de allanamiento al juez de Garantías en turno. Los procedimientos se concretaron en la zona de Marquesado y en el barrio Ansilta, donde finalmente lograron ubicar y detener a Calívar.

Tras su captura, el sospechoso quedó a disposición de la UFI Genérica, que continuará con las medidas judiciales correspondientes en el marco de la causa.