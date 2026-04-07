Un operativo policial terminó con dos hombres detenidos, el secuestro de un arma de fuego y una motocicleta. Todo se dio tras una persecución que incluyó una fuga, un choque y un intento de amenaza contra efectivos en plena Capital sanjuanina.

El hecho comenzó cuando personal de la División Policía Ciclista se encontraba asistiendo una emergencia médica en la intersección de avenida España y 9 de Julio. En ese contexto, a través del sistema radial, fueron alertados sobre la fuga de dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta marca Blitz sin patente, ambos vestidos con ropa oscura y con cascos negros, circulando por avenida España hacia el sur.

El arma en poder de los sospechosos era un revolver calibre 22 apto para el disparo.

Al arribar al cruce mencionado, los efectivos lograron identificar el rodado y les dieron la voz de alto. Sin embargo, los ocupantes desobedecieron la orden, realizaron un giro en “U” y emprendieron la huida en sentido contrario, por la misma avenida hacia el norte.

Ante la maniobra evasiva, se sumó al operativo personal de la Brigada Oeste, que en apoyo interceptó la motocicleta con un móvil policial. Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes cayeron del rodado y continuaron la fuga a pie.

Durante la persecución, uno de los sujetos, de apellido Ruarte, de 24 años, extrajo de entre sus prendas un revólver calibre 22 corto, marca Gallet, apto para el disparo, y lo apuntó contra el personal policial en un claro intento de amedrentamiento.

La moto será sometida a pericias para establecer su procedencia.

Pese a la situación de riesgo, los efectivos lograron reducirlo a pocos metros, al igual que a su acompañante, de apellido Pereyra, también de 24 años. Ambos fueron aprehendidos en el lugar.

Tras el procedimiento, se procedió al secuestro del arma de fuego y de la motocicleta en la que se movilizaban, quedando ambos elementos a disposición de la Justicia.

El ayudante fiscal Alejandro Díaz tomó intervención en el caso y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, imputando a los detenidos por el delito de portación indebida de arma de fuego.

Los dos jóvenes quedaron alojados a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, mientras se avanza con las medidas de rigor para esclarecer el hecho y determinar si poseen antecedentes o vinculación con otros ilícitos en la zona.