El Poder Judicial de San Juan puso en marcha este lunes 6 un cambio de paradigma en su funcionamiento al dar inicio a la primera subasta electrónica judicial, un sistema que permite rematar bienes de manera completamente virtual. El debut se concreta con dos propiedades —una vivienda en Capital y un conjunto habitacional en Rivadavia— y representa un paso clave en la digitalización de los procesos judiciales.

La iniciativa, que se enmarca en el Acuerdo General N° 108/2025 de la Corte de Justicia, comenzó este 6 de abril a las 11 y se extenderá hasta el 10 del mismo mes a la misma hora. Durante esos cinco días hábiles, los interesados podrán realizar ofertas a través de la plataforma oficial habilitada por el Poder Judicial, en un esquema que reemplaza el tradicional remate presencial.

El estreno del sistema incluye, por un lado, una casa ubicada en Capital, y por otro, un conjunto habitacional en Rivadavia compuesto por 22 departamentos en estado de obra gruesa. Ambos casos están bajo la órbita de martilleros designados judicialmente, quienes cumplen un rol central en la operatoria.

La martillera Mariela Edith Cruz, encargada de una de las subastas, destacó a DIARIO HUARPE que la implementación de esta modalidad responde a una política sostenida de modernización. “La Corte ya viene impulsando la incorporación de herramientas tecnológicas que permiten optimizar los procesos y mejorar la calidad de respuesta al justiciable”, explicó.

El cambio no es menor: el sistema está respaldado por la normativa vigente, que habilita la realización de subastas a través de plataformas digitales. Según se detalló, el acuerdo firmado en octubre de 2025 establece las condiciones para garantizar accesibilidad, seguridad y transparencia en cada operación.

Desde el punto de vista operativo, el mecanismo introduce una lógica distinta a la del remate tradicional. Durante cinco días corridos de puja, los oferentes pueden realizar múltiples propuestas, siguiendo en tiempo real la evolución de las ofertas. “Es un período abierto donde cada interesado puede hacer todas las ofertas que considere”, explicaron desde el entorno de los martilleros intervinientes.

Para participar, los usuarios deben registrarse previamente en el sitio oficial del Poder Judicial, completar sus datos personales y validar su identidad mediante un sistema digital que incluye reconocimiento facial. Una vez habilitados, pueden acceder a toda la información relevante: fotografías, condiciones de venta, base de la subasta y detalles técnicos de los inmuebles.

Uno de los puntos que más se destacan es la transparencia del proceso. “Está todo expuesto con mucha claridad: las ofertas, las condiciones y los detalles de los bienes”, señalaron desde la organización, en línea con el objetivo de brindar mayor previsibilidad a los participantes.

San Juan se suma así a una tendencia que ya adoptaron otras provincias como Córdoba, Santa Fe y La Pampa, donde las subastas electrónicas han permitido ampliar la participación, reducir costos operativos y agilizar los tiempos judiciales.

En clave institucional, el debut de este sistema no solo implica la incorporación de tecnología, sino también un cambio cultural dentro del Poder Judicial. La digitalización de procesos históricamente presenciales abre la puerta a una Justicia más accesible, eficiente y acorde a las demandas actuales.

La experiencia que se desarrolla esta semana será observada de cerca por los distintos actores del sistema, ya que funcionará como prueba piloto para futuras implementaciones. El resultado no solo definirá la continuidad del modelo, sino también su alcance en otras áreas del proceso judicial sanjuanino.

Dato

Para participar de la subasta virtual se debe ingresar al link (https://subastas.jussanjuan.gov.ar/lote/escritura--c6v/) y completar los datos para participar